Организатор теракта в Петербурге признал вину

Аброр Азимов, один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга, признал вину. Об этом во вторник, 18 апреля, в Басманном суде Москвы заявил его адвокат Армен Задоян, передает РИА Новости.

Юрист не уточнил деталей.

В скором времени, как ожидается, суд начнет заседание по поводу ареста подозреваемого.

В понедельник ФСБ объявила о задержании Азимова, выходца из Центральной Азии, в Одинцовском районе Московской области. В спецслужбе уточнили, что мужчина, 1990 года рождения, «осуществил подготовку» террориста-смертника Акбаржона Джалилова.