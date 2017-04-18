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СМИ сообщили об аресте главаря ИГИЛ

 

Лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади арестован во время бегства из Мосула. Аль-Багдади был задержан в момент пересечения границы между Ираком и Сирией. Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

Накануне также появилась информация о том, что под Мосулом был убит один из помощников аль-Багдади — боевик Хасбулла аль-Кавкази по прозвищу Кавказский Эмир.

Напомним, в начале марта аль-Багдади обратился к членам ИГИЛ с речью, в которой признал целый ряд поражений в последнее время.

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