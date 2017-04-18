Экипаж российской авиакомпании отказался лететь в Ереван

В московском аэропорту Внуково экипаж бойкотировал полет в Ереван из-за скандалиста, требовавшего, чтобы ему разрешили лететь в бизнес-классе.

Сегодня около трех часов ночи «Боинг» компании «Ютэйр» должен был лететь в столицу Армении. Однако на борту разгорелся скандал прямо перед вылетом.

Мужчина не захотел лететь в экономе и перешел в бизнес-класс. Ему сделали замечание, в ответ на это он стал ругаться со стюардессой, лезть в кабину пилота, чтобы «по-мужски» разобраться со «старшим» в самолете.

После многочисленных оскорблений, мата и угроз экипаж попросту решил никуда не лететь и покинул самолет в полном составе. Дебошира тоже сняли с рейса.

Остальным пассажирам заменили самолет и экипаж, и они все-таки улетели в Ереван.