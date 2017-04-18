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Премьер Албании заявил о возможном присоединении Косово

 

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косово в том случае, если страна не будет принята в состав Европейского Союза. Об этом заявил во вторник сам глава Кабинета министров.

"В случае, если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит "бледнеть", нельзя исключать объединения страны с Косово", - приводит слова Рамы македонский телеканал ALSAT-M.

"Это не мое желание, но возможная опция на случай "закрытых дверей" ЕС, - подчеркнул албанский премьер. - Некоторые националисты (в Албании) желают видеть Албанию, объединенную с Косово".

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