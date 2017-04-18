Почему в Азербайджане подорожало мясо

Государственный комитет по статистике Азербайджана обнародовал цифры, подтверждающие дефицит в сфере животноводства.

По данным госкомитета, если сравнивать первый квартал 2017 года с первыми тремя месяцами прошлого года, то количество голов крупного рогатого скота уменьшилось на 12,8 тысячи, поголовье овец и коз сократилось на 42,5 тысячи. Эксперты же считают, что цифры, обнародованные госкомитетом, занижены.

По данным статистического ведомства, на начало апреля этого года в Азербайджане было 2 миллиона 706,8 тысячи голов крупного рогатого скота: 1,3 млн – коровы и буйволы, 8 млн 785,5 тысячи – овцы и козы. За три месяца было произведено 115,4 тысячи тонн мяса.

Госкомстат также сообщил, что мясо подорожало на 10 процентов.

Эксперты заявляют, что спад в животноводстве начался еще в 2013 году. Главными причинами этого являются подорожание кормов и сокращение пастбищ, территория которых отдается под другие сферы сельского хозяйства, производящие продукцию на экспорт и способные приносить Азербайджану валюту.