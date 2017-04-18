Шахин Мустафаев едет в Эмираты

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сегодня отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где примет участие в VI заседании межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, сообщает министерство во вторник.

Также в рамках визита министр проведет ряд двусторонних встреч и ознакомится с деятельностью производственных предприятий ОАЭ.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с ОАЭ в 2016 году составил почти 70 миллионов долларов, из которых на экспорт из Азербайджана пришлись 11,6 миллиона долларов. За год товарооборот между двумя странами сократился на три процента. Несмотря на это, за тот же период экспорт из Азербайджана в ОАЭ вырос более чем в два раза.