Ильхам Алиев выделил деньги на строительство дома в Евлахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству многоквартирного жилого здания в Евлахе, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью строительства в Евлахе нового жилого здания на 45 квартир для улучшения жилищно-бытовых условий семей, проживающих в десяти зданиях, находящихся в аварийном состоянии, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти Евлаха будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.