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Роухани раскритиковал Корпус стражей исламской революции

 

Президент Ирана Хасан Роухани подверг критике вмешательство Корпуса стражей исламской революции (SEPAH) в экономические вопросы страны.

Как сообщает Anadolu, выступивший на посвященном Дню национальной армии мероприятии Х.Роухани заявил, что близкий интерес вооруженных сил к экономическим вопросам мешает выполнению ими основных должностных обязанностей.

Напомним, несколько ранее бывший командир SEPAH Мохсен Резаи заявил, что считает целесообразным возложение управления экономикой Ирана на SEPAH и что правительственные органы страны не могут справиться с этой обязанностью.

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