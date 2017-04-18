Роухани раскритиковал Корпус стражей исламской революции

Президент Ирана Хасан Роухани подверг критике вмешательство Корпуса стражей исламской революции (SEPAH) в экономические вопросы страны.
Как сообщает Anadolu, выступивший на посвященном Дню национальной армии мероприятии Х.Роухани заявил, что близкий интерес вооруженных сил к экономическим вопросам мешает выполнению ими основных должностных обязанностей.
Напомним, несколько ранее бывший командир SEPAH Мохсен Резаи заявил, что считает целесообразным возложение управления экономикой Ирана на SEPAH и что правительственные органы страны не могут справиться с этой обязанностью.