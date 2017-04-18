Хотя официальная статистика и представляет оптимистические показатели, в реальности социальная экономическая ситуация в стране ухудшается. Кризисная ситуация требует новой и позитивной повестки дня, благодаря которой каждый из нас может найти ответ на мучающий его вопрос – какой же будет страна через 3, 5, 10 лет.

Такой шаг предпринят президентом Ильхамом Алиевым, что нашло свое отражение в утвержденной им Стратегической дорожной карте национальной экономики. Глава государства сделал решительный шаг для осуществления коренных реформ, которые должны обеспечить развитие экономики страны в ближайшей перспективе и заложить основу для ее долгосрочного развития. Теперь очередь за чиновниками.

Насколько четко и своевременно они справятся с поставленными перед ними задачами, тем быстрее мы достигнем поставленных целей. А для того, чтобы они могли эффективно заниматься стратегическим планированием, в первую очередь надо навести порядок в системе национальной статистики.

И, думается, было бы неплохо разработать еще одну стратегическую карту по доведению национальной статистики до международного уровня. Правда, для этого потребуется немало времени и сил, но цель оправдывает средства. А пока это найдет свою реализацию, надо хотя бы заново «сверстать» в сжатой форме макроэкономическую финансовую статистику, охватывающую период от нефтяного бума до сегодняшнего дня для адекватного формирования экономической политики.

Центробанк и Платежный баланс

Анализ платежного баланса показывает, что искажается и другой важный показатель, который ведет Центральный банк Азербайджана. Так, при составлении платежного баланса он указывает репатриацию иностранных инвестиций из нефтяного сектора в финансовом счете платежного баланса.

В рекомендациях МВФ по составлению платежного баланса нет отдельного понятия «репатриация иностранных инвестиций». Репатриация – общее экономическое понятие. Рассмотрим пример: иностранная компания приобретает азербайджанские ГКО, спустя некоторое время, продав часть облигаций, она вывозит свой капитал за рубеж. При этом уменьшаются как наши обязательства перед ней, так и ее требования к нам ровно на эту сумму. А полученный ею доход от облигаций указывается в счете текущих операций платежного баланса в графе первичных доходов.

В принципе это и есть репатриация капитала.

Ведь при репатриации иностранных инвестиций из нефтяного сектора требования иностранных инвесторов к нам, так же как и наши обязательства по отношению к ним, не уменьшаются, так как их доля в нефтегазовых проектах продолжает сохраняться.

Тогда возникает вопрос: почему же репатриация прямых иностранных инвестиций из нефтяного сектора должна указываться в финансовом счете Платежного Баланса?

Попробуем объяснить этот процесс в более доступной форме. Прямые иностранные инвесторы вкладывают средства в одну из иностранных компаний, являющуюся резидентом Азербайджана, создавая в процессе производства добавленную стоимость, часть которой они забирают в виде дохода.

По договоренности инвесторов, до изъятия своей доли они изымают из прибыли часть своих инвестиций в соответствии с паевой долей (аналогично амортизационным начислениям). А это не что иное, как изъятие части общего дохода и поэтому должно указываться в графе «первичные доходы», но не как дивиденды, а как изъятие доходов инвесторов корпорации. Но все это наши рассуждения.

А что рекомендует по этому поводу МВФ?

В рекомендациях МВФ нет понятия репатриации прямых инвестиций. Этот процесс у него учитывается под другими понятиями. В частности, МВФ применяет такие понятия, как «дивиденды из дохода корпорации, являющейся объектом прямого вложения», «изъятие из дохода корпорации, являющейся объектом прямого вложения», «реинвестированные доходы от прямых иностранных инвестиций». Первые два показателя указываются в счете текущих операций со знаком (-), а третий - одновременно со знаком (-) в счете текущих операций и со знаком (+) в финансовом счете ПБ. Выплаты, производимые таким образом прямым иностранным инвесторам, отражаются и в счетах СНС, и в статистике платежного баланса (в новой редакции) как международные потоки инвестиционных доходов.

Правда, в таком случае все показатели платежного баланса, кроме статьи «изменение резервных активов», претерпят изменения. Рассмотрим это на конкретных фактах: по итогам 2016 года репатриация капитала в финансовом счете ПБ указана в сумме 2,824 млрд. долларов. Расчеты же по рекомендациям МВФ показывают, что сальдо финансового счета составит (-)79 млн. долларов против указанных ЦБА (+)2,760 млрд. долларов. При этом сальдо текущих операций уменьшится с (-)1,364 млрд. долларов, указанных ЦБА, до (-)4,188 млрд. долларов. Но графа «сбалансированные статьи» финансового счета, которая по международному определению называется «статистические и прочие расхождения», ощутимого изменения не претерпит. И вместо указанных ЦБА 3,626 млрд. долларов составит 3,610 млрд. долларов.

Чтобы не утомлять читателя долгими рассуждениями, отметим лишь, что в предлагаемом нами варианте платежный баланс более реально будет отражать происходящие процессы в экономике. И это - один из ключевых вопросов для исправления нынешней ситуации вокруг кризиса платежного баланса.

Возможно, ЦБА специально ввел графу «сбалансированные статьи», так как общепринято, что допустимая норма «статистических и прочих расхождений» к импорту колеблется в пределах 4%-5%, а вся сумма выше этого показателя принимается как неучтенный отток капитала. У нас же этот показатель составляет все 40%, хотя для платежного баланса такой объем расхождений недопустим.

Другим не менее важным документом, чем платежный баланс, который также ведет ЦБА, является денежный обзор. Показатель разности сальдо чистых иностранных активов статистики денежного обзора за какой-то период должен совпадать с показателем платежного баланса по чистому кредитованию и заимствованию за тот же период. Наши же расчеты показывают, что эти показатели в статистике ЦБА заметно расходятся.

Подобные проблемы при поступлении огромных потоков нефтедолларов оставались как бы незаметными. Но падение нефтяных цен привело к жесткому кризису платежного баланса, и сегодня каждая незамечаемая ранее «мелочь» имеет большое аналитическое значение для проведения адекватной политики.

Мы далеки от мысли утверждать, что ЦБА намеренно допустил подобную манипуляцию для того, чтобы подвести показатель сальдо в ПБ в соответствие с показателями ВВП по методу использования, рассчитанными Госкомстатом.

Это ведь какой-то парадокс, когда имеющее не менее важное значение сальдо текущих операций ПБ приводится в соответствие с производными проводками, включенными туда ради соблюдения «нерушимости» значения ВВП Госкомстата, на которое ориентируется руководство страны.

Хотя такие изменения на величину ВВП и не влияют, но при этом сильно меняется валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) – показатель, пожалуй, более важный, чем ВВП. Именно этот доход мы, как отмечалось в предыдущей статье, расходуем в течение рассматриваемого периода.

Как уже отмечалось, пользователями МФС в первую очередь являются органы государственного управления, занимающиеся разработкой макроэкономической политики государства. Не меньше заинтересованы в данных МФС и деловые круги, крупные банки и финансовые компании создают свои подразделения, которые в соответствии с ними разрабатывают собственную инвестиционную политику.

Международные финансовые институты (МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и др.) также пользуются данными МФС, предоставляемые им странами. Именно на основе анализа данных МФС они ведут переговоры со странами о сотрудничестве и выделении кредитов. Нетрудно догадаться, каково отношение этих организаций к Азербайджану, госструктуры которого исказили национальную статистику до крайней степени. А она у нас, к сожалению, одна из худших во всем СНГ (за исключением Узбекистана и Туркменистана).

Экономические закономерности поддаются объяснению простой логикой и макроэкономическая статистика среди них не составляет исключения. Только на основе «правильной» статистики можно вести реальные эмпирические исследования и анализы. И как показывают вышеуказанные рассуждения, в масштабах нашей страны принимать сегодня верное решение по развитию той или иной отрасли - задача не из легких.