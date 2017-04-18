Сын президента пообещал таджикам достойную жизнь

Рустам Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, ставший недавно мэром Душанбе, избран сегодня председателем маджлиса (совета) народных депутатов столицы, сообщает таджикская служба радио Свобода – радио «Озоди» со ссылкой на пресс-службу администрации города, выступая на сессии совета, Рустам Эмомали пообещал горожанам достойную жизнь. Он обратил внимание депутатов на проблемы, связанные со строительством, водоснабжением, мусорными свалками, чистотой улиц и тротуаров. Мэр столицы говорил также о необходимости предотвращения экстремизма среди городской молодежи.

Напомним, в начале января Эмомали Рахмон отстранил от должности мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева, который руководил администрацией города почти 20 лет. Тогда же он назначил на этот пост Рустама Эмомали. До этого старший сын главы государства возглавлял Антикоррупционное агентство Таджикистана. В начале апреля Рустам Эмомали победил на промежуточных выборах в депутаты маджлиса города.