В Йемене разбился саудовский военный вертолет

Военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, при этом погибли как минимум 12 находившихся на борту людей, передает саудовский телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на заявление международной коалиции.

По данным канала, крушение потерпел вертолет марки Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. При этом агентство Рейтер со ссылкой на саудовское агентство SPA сообщало о крушении самолета саудовских ВВС.

Среди погибших — четыре офицера и восемь унтер-офицеров, передает телеканал.

Начато расследование с целью выявить причину крушения машины. Представитель коалиции Ахмед Асири заявил агентству Франс Пресс, что о причинах пока "слишком рано" говорить.