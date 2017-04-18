Лариса Алавердян: Азербайджан не получит Карабах, даже если вступит в Евразийский союз

Тема вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз, возникшая после недавнего заявления главы МИД России Сергея Лаврова, продолжает будоражить умы армян.

Напомним, Лавров заявил, что Москва будет только приветствовать желание Баку принять участие в евразийской интеграции. Посол Армении в России Вардан Тоганян тут же заявил, что у Армении будет «своя особая позиция» по данному вопросу.

В Армении опасаются, что вступление Азербайджана в ЕАЭС будет происходить в обмен на территориальные уступки с армянской стороны под давлением России.

По мнению директора Института права и политики Ларисы Алавердян, тема Карабаха в контексте потенциального участия Азербайджана в ЕАЭС излишне педалируется.

«Азербайджан является членом большого количества политических организаций, куда входит и Армения, начиная с ООН и заканчивая СНГ, - заявила она EADaily. - И наличие карабахского конфликта вроде не является препятствием для этого. Серьезные противоречия между Грецией и Турцией, к примеру, не мешают им находиться в одной военно-политической организации».

По ее словам, в случае вступления Азербайджана в ЕАЭС могут возникнуть проблемы исполнительного характера. Наличие двух конфликтующих государств в одной интеграционной структуре не может не быть препятствием для свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

«Однако, как мне кажется, Россия как ведущая страна, как локомотив ЕАЭС, вполне способна решить возникающие проблемы», - считает политолог. Но можно ли считать высказывания Лаврова предтечей каких-то возможных переговоров, Алавердян затрудняется сказать.

Она считает, что вступление Азербайджана в ЕАЭС вовсе не означает, что Россия сдаст интересы Армении и нынешний статус-кво в Карабахе изменится. Алавердян также признает, что продукция, произведенная в Карабахе, экспортируется в страны ЕАЭС под армянской маркой.

"Участие Армении и Азербайджана в ЕАЭС вполне возможно без изменения существующего статус-кво в Карабахе. Но при этом Союз с течением времени вполне мог бы стать эффективной площадкой для урегулирования одного из сложнейших конфликтов на постсоветском пространстве. В этом смысле заинтересованность Москвы во вступлении Баку в ЕАЭС вполне можно понять, - говорит директор Института права и политики. У России есть свои четкие приоритеты сегодня, и ослабление союзной Армении, подрыв ее военно-политических позиций, никак не входит в число приоритетов России", - отметила аналитик.