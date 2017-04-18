Подписаться на уведомления
 

Лариса Алавердян: Азербайджан не получит Карабах, даже если вступит в Евразийский союз

 

Тема вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз, возникшая после недавнего заявления главы МИД России Сергея Лаврова, продолжает будоражить умы армян.

Напомним, Лавров заявил, что Москва будет только приветствовать желание Баку принять участие в евразийской интеграции. Посол Армении в России Вардан Тоганян тут же заявил, что у Армении будет «своя особая позиция» по данному вопросу.

Сергей Лавров

В Армении опасаются, что вступление Азербайджана в ЕАЭС будет происходить в обмен на территориальные уступки с армянской стороны под давлением России.

По мнению директора Института права и политики Ларисы Алавердян, тема Карабаха в контексте потенциального участия Азербайджана в ЕАЭС излишне педалируется.

«Азербайджан является членом большого количества политических организаций, куда входит и Армения, начиная с ООН и заканчивая СНГ, - заявила она EADaily. - И наличие карабахского конфликта вроде не является препятствием для этого. Серьезные противоречия между Грецией и Турцией, к примеру, не мешают им находиться в одной военно-политической организации».

По ее словам, в случае вступления Азербайджана в ЕАЭС могут возникнуть проблемы исполнительного характера. Наличие двух конфликтующих государств в одной интеграционной структуре не может не быть препятствием для свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

«Однако, как мне кажется, Россия как ведущая страна, как локомотив ЕАЭС, вполне способна решить возникающие проблемы», - считает политолог. Но можно ли считать высказывания Лаврова предтечей каких-то возможных переговоров, Алавердян затрудняется сказать.

Лариса Алавердян

Она считает, что вступление Азербайджана в ЕАЭС вовсе не означает, что Россия сдаст интересы Армении и нынешний статус-кво в Карабахе изменится. Алавердян также признает, что продукция, произведенная в Карабахе, экспортируется в страны ЕАЭС под армянской маркой.

"Участие Армении и Азербайджана в ЕАЭС вполне возможно без изменения существующего статус-кво в Карабахе. Но при этом Союз с течением времени вполне мог бы стать эффективной площадкой для урегулирования одного из сложнейших конфликтов на постсоветском пространстве. В этом смысле заинтересованность Москвы во вступлении Баку в ЕАЭС вполне можно понять, - говорит директор Института права и политики. У России есть свои четкие приоритеты сегодня, и ослабление союзной Армении, подрыв ее военно-политических позиций, никак не входит в число приоритетов России", - отметила аналитик.

1729 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
19 Апр 20° / 11°
20 Апр 18° / 11°
21 Апр 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8124 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Абсолютный выгодополучатель: официальный Баку наша аналитика
Лариса Алавердян: Азербайджан не получит Карабах, даже если вступит в Евразийский союз
В Йемене разбился саудовский военный вертолет
Сын президента пообещал таджикам достойную жизнь
Как спасти азербайджанскую экономику? Кризис платежного баланса! статья пятая
Роухани раскритиковал Корпус стражей исламской революции
В Афганистане ликвидировали 16 талибов
Ильхам Алиев выделил деньги на строительство дома в Евлахе
В Мексике случайно повесился артист, игравший Иуду
Шахин Мустафаев едет в Эмираты
Почему в Азербайджане подорожало мясо
Премьер Албании заявил о возможном присоединении Косово
Треснул крупнейший ледник Гренландии
Избран новый глава ITV
Экипаж российской авиакомпании отказался лететь в Ереван
В кипрском Лимасоле прогремел взрыв у ресторана
В Израиле неизвестные осквернили русскую церковь
СМИ сообщили об аресте главаря ИГИЛ
Организатор теракта в Петербурге признал вину
США направили дополнительные войска в Ирак
«В Азербайджане у поля валялось собачье дерьмо» Воспоминания о работе Тони Адамса в Габале
Совет финансовой стабильности обсудил судьбу маната
Оползень в Шахдагском заповеднике
Средняя зарплата в Азербайджане достигла 500 манатов
Раскрыты ключевые особенности iPhone 8
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться