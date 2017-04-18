Подписаться на уведомления
 

Абсолютный выгодополучатель: официальный Баку наша аналитика

Автор: Дмитрий Докучаев, автор haqqin.az 

Грузия нашла альтернативу России. И это – Азербайджан. Что бы там не говорили, а Грузия отказалась от российского газа в пользу азербайджанского, а это сюжет, заслуживающий пристального рассмотрения.

В поисках альтернативы России

Вокруг российско-азербайджанской конкуренции в газовой сфере уже сказано немало слов, и сломано немало копий. Если не вдаваться в детали тех или иных контрактов и проектов, уже реализованных или еще только готовящихся, то общая диспозиция выглядит так. Россия, так уж сложилось исторически, имеет изначальное преимущество в сфере обеспечения газом как европейских потребителей, так и стран постсоветского пространства.

Но в последние годы это свое преимущество Москва как-то бездумно теряет. В какой-то степени это произошло по причинам экономическим – многие покупатели российского газа были недовольны слишком, по их мнению, высокой ценой на него. В большей же степени тут виновата политика: Россия, особенно после присоединения Крыма и начала военных действий на востоке Украины, оказалась в недружественных отношениях со многими государствами – потребителями своего газа. У которых, естественно, возникло желание уйти подальше от российской зависимости в поставках топлива.

И вот тут-то и вышел на авансцену Азербайджан, который, как оказалось, способен обеспечить реальную альтернативы российскому газу.

Лучшей иллюстрацией к данной теоретической конструкции стали события минувшей недели, на которой власти Грузии заявили, что перестают закупать газ у России, и впредь намерены найти замену в лице… Азербайджана. Этот «кавказский газовый треугольник» является сколь оригинальным, столь и показательным. И явно стоит того, чтобы разобраться более детально, что же произошло в энергетических отношениях трех стран, и кто из них в конце концов окажется в выигрыше.

Армянский транзит

Вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что до конца года его страна больше не будет покупать газ у российского «Газпрома». Он сообщил, что за первый квартал Грузия закупила у России 100 млн кубометров природного газа. По словам министра, не зависеть от поставок российского газа позволяет новый транзитный контракт с «Газпромом».

Дело в том, что через Грузию российский газ поступает в Армению. И теперь на ту сумму, которую Тбилиси получает от «Газпрома» за транзит российского газа в Армению, Грузия решила покупать газ в Азербайджане. А что оставалось делать Тбилиси? «На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», - заявил грузинский министр.

Правда, при необходимости, как утверждает Каха Каладзе, Тбилиси может получать дополнительные объемы российского газа по льготному тарифу — по $185 вместо $215 за 1 тыс. кубометров.

Российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в 2017-2018 годах в объеме 2-2,2 млрд кубометров в год, а также поставку газа в Грузию «на гибких условиях». При этом не разглашается цена самого транзита, являющаяся коммерческой тайной.

Тут требуется небольшой исторический экскурс. Формально Грузия не покупает газ у «Газпрома» с 2007-го года, когда российско-грузинское политическое противостояние начало входить в острую фазу. Однако, до начала этого года Грузия получала российский газ в качестве платы за его транзит в Армению: Тбилиси полагалось 10% от транзитного объема.

Переговоры по новому соглашению проходили в несколько этапов и затянулись главным образом из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, в то время как Грузия требовала именно газ.

В конечном итоге грузинская сторона пошла на уступки, и был подписан договор сроком на два года. Согласно документу, в 2017 году «Газпром» оплатит транзит газа через Грузию по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — уже только деньгами.

К окончанию срока действия двухлетнего контракта с «Газпромом» Грузия должна усилить свою энергетическую независимость, поскольку к этому времени в стране построят новое подземное хранилище газа (ПХГ), пояснил Каха Каладзе. Строительство ПХГ начнется в следующем году и должно завершиться к 2020 году.

Стоит отметить, что и на данный момент Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, а большая часть российских поставок приходилась на холодное время года, когда начинался отопительный сезон.

Всего в этом году Грузия планирует получить 2,45 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять львиную долю - 95,5%.

Это так по-грузински: и волки сыты и овцы целы

Такова сугубо деловая канва произошедшего. Но в ее основе, безусловно, лежат политические интересы всех задействованных стран-участников. А оттого неизбежны различные оценки: кто выиграл - кто проиграл в результате сложившейся ситуации.

Российские эксперты, близкие к Кремлю, трактуют соглашение таким образом, что «Газпром» ничего не потерял, поскольку-де в его масштабах грузинский рынок - очень маленький. А решение Тбилиси о полном отказе от российского газа в пользу азербайджанского – ни что иное, как «политические игры».

Наиболее бурной и противоречивой оказалась реакция на соглашение в самой Грузии. По мнению представителей оппозиционной фракции «Национальное движение», переход к денежной оплате за транзит ставит Грузию в крайне невыгодное положение. Оппозиционеры считают соглашение «убыточным, а также представляющим угрозу энергетической независимости Грузии».

Негативное мнение оппозиции разделяет большинство граждан страны. Во всяком случае, 58% респондентов негативно оценили решение правительства Грузии по контракту с «Газпромом», как гласят результаты опроса Международного республиканского института США (IRI).

Тем не менее, контракт позволил грузинским властям сделать громкие заявления и набрать политические очки, прежде всего за рубежом. Устами своего вице-премьера Кахи Каладзе Грузия теперь громогласно заявляет о том, что соглашение с «Газпромом» дает стране возможность не зависеть от российского газа – и это очень раду слышать высокопоставленные чиновники во многих европейских и заокеанских столицах.

Абсолютный выгодополучатель

Это безусловно Баку. И данный вывод трудно оспорить. Судите сами.

Азербайджан шаг за шагом реализует свой стратегический проект, связанный с успешным развитием энергетического моста Азербайджан-Грузия-Турция, который уже начал действовать с 2016 года. В Баку также с удовлетворением воспринимают слова грузинского министра Кахи Каладзе о том, что Азербайджан своим бесперебойным и надежным газоснабжением способствует росту энергобезопасности Грузии.

Грузинская «дочка» азербайджанской энергетической госкомпании - SOCAR Georgia Gas Ltd. - выполняет крупнейший проект по газификации по всей территории Грузии. Работы проводятся в рамках контракта, подписанного в 2009 году между правительством Грузии и SOCAR. В период 2009-2016 годов более 200 тысяч потребителей в около 600 населенных пунктах по всей Грузии получили доступ к сети газоснабжения. «Важная часть проекта будет выполнена в 2017 году. К концу этого года 75% населения сможет получать природный газ», — утверждает Каладзе.

В России же с некоторой ревностью отмечают, что ТЭК Грузии в последние годы все в большей степени интегрируется в энергетику Азербайджана. Во всяком случае, значительная часть энергетических компаний Грузии контролируются энергетическими компаниями Азербайджана.

При всем разнообразии приведенных выше мнений, оценок и высказываний, на наш взгляд, из них вытекает вполне определенный вывод. Он заключается в том, что и Россия, и Грузия могут по-разному трактовать достигнутые договоренности: в них есть и свои плюсы, и свои минусы – причем как экономические, так и политические. А вот Азербайджан является абсолютным выгодополучателем из этой ситуации, густо замешанной на политической конфликте Москвы и Тбилиси.

В результате Баку имеет надежный рынок сбыта для своего газа – Грузию, из которой он чужими руками фактически выдавил сверхмощного конкурента – Россию. И этот «победный» опыт в маленькой Грузии Азербайджан вполне в состоянии со временем трансформировать в большую энергетическую победу над Россией на гораздо более выгодном для газовой экспансии европейском направлении.

Пока Россия без особого успеха ведет масштабные геополитические сражения с другими «грандами» - прежде всего, Брюсселем и Вашингтоном, Баку спокойно наращивает свою энергетическую экспансию там, где теряет позиции Москва.

190 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
19 Апр 20° / 11°
20 Апр 18° / 11°
21 Апр 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8124 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Абсолютный выгодополучатель: официальный Баку наша аналитика
Лариса Алавердян: Азербайджан не получит Карабах, даже если вступит в Евразийский союз
В Йемене разбился саудовский военный вертолет
Сын президента пообещал таджикам достойную жизнь
Как спасти азербайджанскую экономику? Кризис платежного баланса! статья пятая
Роухани раскритиковал Корпус стражей исламской революции
В Афганистане ликвидировали 16 талибов
Ильхам Алиев выделил деньги на строительство дома в Евлахе
В Мексике случайно повесился артист, игравший Иуду
Шахин Мустафаев едет в Эмираты
Почему в Азербайджане подорожало мясо
Премьер Албании заявил о возможном присоединении Косово
Треснул крупнейший ледник Гренландии
Избран новый глава ITV
Экипаж российской авиакомпании отказался лететь в Ереван
В кипрском Лимасоле прогремел взрыв у ресторана
В Израиле неизвестные осквернили русскую церковь
СМИ сообщили об аресте главаря ИГИЛ
Организатор теракта в Петербурге признал вину
США направили дополнительные войска в Ирак
«В Азербайджане у поля валялось собачье дерьмо» Воспоминания о работе Тони Адамса в Габале
Совет финансовой стабильности обсудил судьбу маната
Оползень в Шахдагском заповеднике
Средняя зарплата в Азербайджане достигла 500 манатов
Раскрыты ключевые особенности iPhone 8
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться