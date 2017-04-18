Грузия нашла альтернативу России. И это – Азербайджан. Что бы там не говорили, а Грузия отказалась от российского газа в пользу азербайджанского, а это сюжет, заслуживающий пристального рассмотрения.

В поисках альтернативы России

Вокруг российско-азербайджанской конкуренции в газовой сфере уже сказано немало слов, и сломано немало копий. Если не вдаваться в детали тех или иных контрактов и проектов, уже реализованных или еще только готовящихся, то общая диспозиция выглядит так. Россия, так уж сложилось исторически, имеет изначальное преимущество в сфере обеспечения газом как европейских потребителей, так и стран постсоветского пространства.

Но в последние годы это свое преимущество Москва как-то бездумно теряет. В какой-то степени это произошло по причинам экономическим – многие покупатели российского газа были недовольны слишком, по их мнению, высокой ценой на него. В большей же степени тут виновата политика: Россия, особенно после присоединения Крыма и начала военных действий на востоке Украины, оказалась в недружественных отношениях со многими государствами – потребителями своего газа. У которых, естественно, возникло желание уйти подальше от российской зависимости в поставках топлива.

И вот тут-то и вышел на авансцену Азербайджан, который, как оказалось, способен обеспечить реальную альтернативы российскому газу.

Лучшей иллюстрацией к данной теоретической конструкции стали события минувшей недели, на которой власти Грузии заявили, что перестают закупать газ у России, и впредь намерены найти замену в лице… Азербайджана. Этот «кавказский газовый треугольник» является сколь оригинальным, столь и показательным. И явно стоит того, чтобы разобраться более детально, что же произошло в энергетических отношениях трех стран, и кто из них в конце концов окажется в выигрыше.

Армянский транзит

Вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что до конца года его страна больше не будет покупать газ у российского «Газпрома». Он сообщил, что за первый квартал Грузия закупила у России 100 млн кубометров природного газа. По словам министра, не зависеть от поставок российского газа позволяет новый транзитный контракт с «Газпромом».

Дело в том, что через Грузию российский газ поступает в Армению. И теперь на ту сумму, которую Тбилиси получает от «Газпрома» за транзит российского газа в Армению, Грузия решила покупать газ в Азербайджане. А что оставалось делать Тбилиси? «На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», - заявил грузинский министр.

Правда, при необходимости, как утверждает Каха Каладзе, Тбилиси может получать дополнительные объемы российского газа по льготному тарифу — по $185 вместо $215 за 1 тыс. кубометров.

Российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в 2017-2018 годах в объеме 2-2,2 млрд кубометров в год, а также поставку газа в Грузию «на гибких условиях». При этом не разглашается цена самого транзита, являющаяся коммерческой тайной.

Тут требуется небольшой исторический экскурс. Формально Грузия не покупает газ у «Газпрома» с 2007-го года, когда российско-грузинское политическое противостояние начало входить в острую фазу. Однако, до начала этого года Грузия получала российский газ в качестве платы за его транзит в Армению: Тбилиси полагалось 10% от транзитного объема.

Переговоры по новому соглашению проходили в несколько этапов и затянулись главным образом из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, в то время как Грузия требовала именно газ.

В конечном итоге грузинская сторона пошла на уступки, и был подписан договор сроком на два года. Согласно документу, в 2017 году «Газпром» оплатит транзит газа через Грузию по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — уже только деньгами.

К окончанию срока действия двухлетнего контракта с «Газпромом» Грузия должна усилить свою энергетическую независимость, поскольку к этому времени в стране построят новое подземное хранилище газа (ПХГ), пояснил Каха Каладзе. Строительство ПХГ начнется в следующем году и должно завершиться к 2020 году.

Стоит отметить, что и на данный момент Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, а большая часть российских поставок приходилась на холодное время года, когда начинался отопительный сезон.

Всего в этом году Грузия планирует получить 2,45 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять львиную долю - 95,5%.

Это так по-грузински: и волки сыты и овцы целы

Такова сугубо деловая канва произошедшего. Но в ее основе, безусловно, лежат политические интересы всех задействованных стран-участников. А оттого неизбежны различные оценки: кто выиграл - кто проиграл в результате сложившейся ситуации.

Российские эксперты, близкие к Кремлю, трактуют соглашение таким образом, что «Газпром» ничего не потерял, поскольку-де в его масштабах грузинский рынок - очень маленький. А решение Тбилиси о полном отказе от российского газа в пользу азербайджанского – ни что иное, как «политические игры».

Наиболее бурной и противоречивой оказалась реакция на соглашение в самой Грузии. По мнению представителей оппозиционной фракции «Национальное движение», переход к денежной оплате за транзит ставит Грузию в крайне невыгодное положение. Оппозиционеры считают соглашение «убыточным, а также представляющим угрозу энергетической независимости Грузии».

Негативное мнение оппозиции разделяет большинство граждан страны. Во всяком случае, 58% респондентов негативно оценили решение правительства Грузии по контракту с «Газпромом», как гласят результаты опроса Международного республиканского института США (IRI).

Тем не менее, контракт позволил грузинским властям сделать громкие заявления и набрать политические очки, прежде всего за рубежом. Устами своего вице-премьера Кахи Каладзе Грузия теперь громогласно заявляет о том, что соглашение с «Газпромом» дает стране возможность не зависеть от российского газа – и это очень раду слышать высокопоставленные чиновники во многих европейских и заокеанских столицах.

Абсолютный выгодополучатель

Это безусловно Баку. И данный вывод трудно оспорить. Судите сами.

Азербайджан шаг за шагом реализует свой стратегический проект, связанный с успешным развитием энергетического моста Азербайджан-Грузия-Турция, который уже начал действовать с 2016 года. В Баку также с удовлетворением воспринимают слова грузинского министра Кахи Каладзе о том, что Азербайджан своим бесперебойным и надежным газоснабжением способствует росту энергобезопасности Грузии.

Грузинская «дочка» азербайджанской энергетической госкомпании - SOCAR Georgia Gas Ltd. - выполняет крупнейший проект по газификации по всей территории Грузии. Работы проводятся в рамках контракта, подписанного в 2009 году между правительством Грузии и SOCAR. В период 2009-2016 годов более 200 тысяч потребителей в около 600 населенных пунктах по всей Грузии получили доступ к сети газоснабжения. «Важная часть проекта будет выполнена в 2017 году. К концу этого года 75% населения сможет получать природный газ», — утверждает Каладзе.

В России же с некоторой ревностью отмечают, что ТЭК Грузии в последние годы все в большей степени интегрируется в энергетику Азербайджана. Во всяком случае, значительная часть энергетических компаний Грузии контролируются энергетическими компаниями Азербайджана.

При всем разнообразии приведенных выше мнений, оценок и высказываний, на наш взгляд, из них вытекает вполне определенный вывод. Он заключается в том, что и Россия, и Грузия могут по-разному трактовать достигнутые договоренности: в них есть и свои плюсы, и свои минусы – причем как экономические, так и политические. А вот Азербайджан является абсолютным выгодополучателем из этой ситуации, густо замешанной на политической конфликте Москвы и Тбилиси.

В результате Баку имеет надежный рынок сбыта для своего газа – Грузию, из которой он чужими руками фактически выдавил сверхмощного конкурента – Россию. И этот «победный» опыт в маленькой Грузии Азербайджан вполне в состоянии со временем трансформировать в большую энергетическую победу над Россией на гораздо более выгодном для газовой экспансии европейском направлении.

Пока Россия без особого успеха ведет масштабные геополитические сражения с другими «грандами» - прежде всего, Брюсселем и Вашингтоном, Баку спокойно наращивает свою энергетическую экспансию там, где теряет позиции Москва.