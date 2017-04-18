Минналогов рассказало о новом департаменте

Бакинский городской департамент по работе с малыми предпринимателями при Министерстве налогов Азербайджана создан в рамках структурных реформ, проводимых в налоговой системе, усовершенствования налоговой администрации и процесса трансформации организационной структуры. Об этом, как передает haqqin.az, в интервью газете Vergilər сказал генеральный директор бакинского городского департамента по работе с малыми предпринимателями Сархан Мамедов.

По его словам, одной из составных частей нового механизма управления, сформированного на основе принципа «индивидуального подхода», является построение работы с отдельными субъектами малого предпринимательства.

«Согласно положениям устава, утвержденного Министерством налогов, в функции нового департамента входят уточнение учета в субъектах предпринимательства, увеличение ассортимента услуг, применение принципа обратной связи в отношении малых предпринимателей, определение реального налогового потенциала посредством поощрения легализации оборотов и т.д.», сообщил Мамедов.