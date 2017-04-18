Подписаться на уведомления
 

Азербайджан экспортирует газ. А Баку без газа наши проблемы

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

В последнее время все чаще возникают проблемы, связанные с бесперебойным снабжением жителей Баку голубым топливом. Как мы уже отмечали, в редакцию haqqin.az на протяжении последних недель регулярно поступают жалобы от читателей по поводу прекращения подачи газа в различных районах Баку и пригородах.

Сегодня потоком пошли жалобы жителей Хатаинского района Баку. При этом отмечается, что отключения газа стали регулярными: как минимум 1-2 раза в неделю подача голубого топлива прекращается, отметили читатели нашего сайта.

Что удивительно, на этот раз в ПО «Азеригаз» не стали отпираться, хотя ранее, как уже сообщал наш сайт, здесь в категорической форме отрицали любые проблемы. Как сообщили сегодня haqqin.az в этом производственном объединении, подача газа в Хатаинском и Бинагадинском районах прекращена в связи с ремонтными работами. «Ведется подключение нового газопровода к сети. Кроме того, идет реконструкция и замена труб, ведущих к основному газопроводу», сообщил глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев.

Любопытно, что на сайте «Азеригаз» было отмечено, что ремонт начнется в 10.00 18 апреля (в это время абонентам как раз и перекрыли газ) и до завершения всех работ в домах по проспектам Бабека, Гянджа, жилом массиве Комбинат, улице Ширвани, Х.Мамедова, поселке Ахмедлы, улице Инглаба Исмайлова и Мехмандарова, а так же в Бинагадинском районе, 6,7,8 и 9-м микрорайоне, улице Расулзаде, поселках Баладжары, Хутор и в районе Мотодрома в подаче газа будут перерывы».

Складывается удивительная ситуация. Общественность страны, государственные органы обеспокоены тем, что в Азербайджане ежегодно от отравления газом гибнет множество людей. Сотрудники ПО «Азеригаз» совершают обходы квартир, проверяя безопасность газовых устройств. И при этом сама же «Азеригаз» без предупреждения может в течении дня несколько раз включать и выключать подачу газа, создавая самую реальную угрозу для жизни людей. К чему тогда проверки газовых устройств сотрудниками структуры, которая, не исключено, сама повинна в большом количестве смертей?

И недаром депутат Милли меджлиса Эльмира Ахундова некоторое время назад в интервью haqqin.az выразила возмущение безответственным отношением к здоровью и жизни населения со стороны ПО «Азеригаз».

Эльмира Ахундова

«Мой отчий дом находится на улице Мустафы Субхи, за Аздрамой. Там идут строительные работы. Без какого-либо уведомления «Азеригаз» перекрывает подачу газа в близлежащие к строительству дома. И также без оповещения вновь подается газ, что создает угрозу для жизни людей», — отметила Ахундова.

Как заявил в свою очередь в беседе с haqqin.az глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, необходимо проверить условия договоров между «Азеригаз» и потребителями.

«Если поставщик не берет на себя никакой ответственности, отключает и включает подачу газа в домах когда захочет, то это недопустимо! Нет ответственности, значит, будет преступление», - подчеркнул Гусейнов.

«Безответственность «Азеригаз» приводит к гибели людей и в этом нет никаких сомнений», - заявил эксперт.

По общепринятым в мире стандартам безопасности, население должно быть заранее предупреждено об отключении газа через СМИ, и в частности, посредством телевидения и радио. «Азеригаз» всего лишь порой оповещает об этом посредством своего сайта, который мало кто просматривает.

1966 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
19 Апр 20° / 11°
20 Апр 18° / 11°
21 Апр 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8124 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Путин поздравил Эрдогана
Теракт в Мосуле 16 убитых
Десятки беженцев погибли на пути к Европе
Алина Кабаева о назначении Мехрибан Алиевой
Эрдоган: "Я смертен, могу умереть в любой момент"
В Армении пропал российский военнослужащий
Фаворит президентской гонки во Франции выступил против Азербайджана наша реакция
Глава госслужбы: «Безграмотность – новое бедствие Азербайджана» эксклюзив
Ракеты «Искандер» в Ереване могут оснастить ядерными боеголовками американские источники
После вмешательства президента: вырубленные деревья закопали к сведению силовиков!
Азербайджан экспортирует газ. А Баку без газа наши проблемы
Минналогов рассказало о новом департаменте
Абсолютный выгодополучатель: официальный Баку наша аналитика
Лариса Алавердян: Азербайджан не получит Карабах, даже если вступит в Евразийский союз
В Йемене разбился саудовский военный вертолет
Сын президента пообещал таджикам достойную жизнь
Как спасти азербайджанскую экономику? Кризис платежного баланса! статья пятая
Роухани раскритиковал Корпус стражей исламской революции
В Афганистане ликвидировали 16 талибов
Ильхам Алиев выделил деньги на строительство дома в Евлахе
В Мексике случайно повесился артист, игравший Иуду
Шахин Мустафаев едет в Эмираты
Почему в Азербайджане подорожало мясо
Премьер Албании заявил о возможном присоединении Косово
Треснул крупнейший ледник Гренландии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться