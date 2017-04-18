В последнее время все чаще возникают проблемы, связанные с бесперебойным снабжением жителей Баку голубым топливом. Как мы уже отмечали, в редакцию haqqin.az на протяжении последних недель регулярно поступают жалобы от читателей по поводу прекращения подачи газа в различных районах Баку и пригородах.

Сегодня потоком пошли жалобы жителей Хатаинского района Баку. При этом отмечается, что отключения газа стали регулярными: как минимум 1-2 раза в неделю подача голубого топлива прекращается, отметили читатели нашего сайта.

Что удивительно, на этот раз в ПО «Азеригаз» не стали отпираться, хотя ранее, как уже сообщал наш сайт, здесь в категорической форме отрицали любые проблемы. Как сообщили сегодня haqqin.az в этом производственном объединении, подача газа в Хатаинском и Бинагадинском районах прекращена в связи с ремонтными работами. «Ведется подключение нового газопровода к сети. Кроме того, идет реконструкция и замена труб, ведущих к основному газопроводу», сообщил глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев.

Любопытно, что на сайте «Азеригаз» было отмечено, что ремонт начнется в 10.00 18 апреля (в это время абонентам как раз и перекрыли газ) и до завершения всех работ в домах по проспектам Бабека, Гянджа, жилом массиве Комбинат, улице Ширвани, Х.Мамедова, поселке Ахмедлы, улице Инглаба Исмайлова и Мехмандарова, а так же в Бинагадинском районе, 6,7,8 и 9-м микрорайоне, улице Расулзаде, поселках Баладжары, Хутор и в районе Мотодрома в подаче газа будут перерывы».

Складывается удивительная ситуация. Общественность страны, государственные органы обеспокоены тем, что в Азербайджане ежегодно от отравления газом гибнет множество людей. Сотрудники ПО «Азеригаз» совершают обходы квартир, проверяя безопасность газовых устройств. И при этом сама же «Азеригаз» без предупреждения может в течении дня несколько раз включать и выключать подачу газа, создавая самую реальную угрозу для жизни людей. К чему тогда проверки газовых устройств сотрудниками структуры, которая, не исключено, сама повинна в большом количестве смертей?

И недаром депутат Милли меджлиса Эльмира Ахундова некоторое время назад в интервью haqqin.az выразила возмущение безответственным отношением к здоровью и жизни населения со стороны ПО «Азеригаз».

«Мой отчий дом находится на улице Мустафы Субхи, за Аздрамой. Там идут строительные работы. Без какого-либо уведомления «Азеригаз» перекрывает подачу газа в близлежащие к строительству дома. И также без оповещения вновь подается газ, что создает угрозу для жизни людей», — отметила Ахундова.

Как заявил в свою очередь в беседе с haqqin.az глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, необходимо проверить условия договоров между «Азеригаз» и потребителями.

«Если поставщик не берет на себя никакой ответственности, отключает и включает подачу газа в домах когда захочет, то это недопустимо! Нет ответственности, значит, будет преступление», - подчеркнул Гусейнов.

«Безответственность «Азеригаз» приводит к гибели людей и в этом нет никаких сомнений», - заявил эксперт.

По общепринятым в мире стандартам безопасности, население должно быть заранее предупреждено об отключении газа через СМИ, и в частности, посредством телевидения и радио. «Азеригаз» всего лишь порой оповещает об этом посредством своего сайта, который мало кто просматривает.