По итогам инцидента с массовой вырубкой деревьев на проспекте Метбуат обнаружился интересный факт: никто не знает, куда делись более пятидесяти деревьев, поваленных строительной техникой.

К корреспонденту haqqin.az, который побывал возле «Дома охотника» (где, собственно, и расчищалась территория под строительство) обратилась местная жительница. Она сообщила, что срубленные деревья строители просто закопали. Последствия варварского акта скрыли, засыпав землей деревья.

Как выяснилось, действительно никто из жителей прилегающих домов не видел, когда и как вывезли деревья. На вопрос, где же поваленные стволы, не ответил и представитель строительной компании «А-3» Шахмар Алиев. По его словам, ведется следствие, все детали следует уточнять у правоохранительных органов.

Ничего неизвестно о том, куда вывезли деревья, и сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов, которые провели расследование этого инцидента.

Как сообщил haqqin.az завсектором департамента защиты окружающей среды Минэкологии Рагуб Мирзоев, инспекторы только зафиксировали факт нанесенного ущерба: уничтожены 52 дерева.

«Вряд ли деревья могут находиться под землей на месте стройки. Слишком большой котлован пришлось бы рыть строителям для столь оригинального способа сокрытия вещественных доказательств. У нас были снимки этого квартала до и после начала строительства. Деревья свалили, срубили и некоторые распилили, но куда все это девалось - неизвестно. На этот вопрос пусть ответят правоохранительные органы, которые ведут расследование, и которые, конечно же, опросят соседей»,- заявил Мирзоев.

Он не исключил, что кроме выплаты штрафа, возможной уголовной ответственности, ответственным за это лицам еще придется оплатить расходы по восстановлению зеленого массива.

«Минэкологии может со своей стороны представить предложения по восстановлению зеленого участка на месте уничтоженной лесопосадки», - сказал он.