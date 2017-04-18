Кавказские горы, которые проходят между Черным и Каспийским морями, вскоре могут стать ареной ядерного противостояния из-за опасного бряцания оружием со стороны президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом говорится в статье бывшего секретаря предвыборного штаба Джорджа Буша-старшего по ближневосточной политике и сотрудника Министерства юстиции США в 1990-92 гг. Ллойда Грина, опубликованной в авторитетном американском издании «The Washington Times».

Как объясняет автор статьи, Армения незаконно захватила территорию в западном Азербайджане военным путем, а также совершила массовое убийство 600 мирных граждан в 1992 году. А сегодня, как считает Грин, Армения подводит регион на грань ядерной войны.

Прошлой осенью Армения получила от России ракетные системы «Искандер», что стало провокацией по отношению к Азербайджану и члену НАТО – Турции. По мнению эксперта, подобные действия находятся в соответствии с московской политикой размещения ракет в Евразии и на Ближнем Востоке для угрозы западным интересам.

Ракеты «Искандер» способны не только долететь до столицы Азербайджана Баку, но и могут быть оснащены ядерными боеголовками, объясняет американский аналитик.

Мало того, президент Саргсян побывал на оккупированных территориях и похвастался, что его страна располагает «современной, мощной ударной силой». Далее он определил потенциальные цели в Азербайджане и сделал пугающие заявления о своих намерениях в качестве главы вооруженных сил Армении. «Если понадобится, главнокомандующий вооруженными силами Армении, не моргнув глазом, запустит Искандеры», – сказал он.

Этот новый раунд подстрекательства к войне вызывает беспокойство и напряженность в Баку и во всем регионе. Как отмечает Грин, заявления Саргсяна вызвали обеспокоенность и в Вашингтоне. Недавно Фонд Джеймстауна провел панельную дискуссию на Капитолийском холме, чтобы обсудить опасность, связанную с размещением в Армении ракет «Искандер». Участники дискуссии пришли к выводу, что размещение комплексов «Искандер» в Армении «угрожает европейской стабильности, ставит под угрозу союзников США и потенциально нарушает Договор 1988 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Ллойд Грин подчеркивает, что риторика Саргсяна развенчивает распространяемый сепаратистами миф о том, что захваченные армянами территории Азербайджана являются независимой республикой. Этот регион оккупирован Арменией, пишет автор, которая использует его как плацдарм для ракет, нацеленных на остальную территорию Азербайджана.

Эксперт также отмечает, что ракеты используются Саргсяном для внутриполитических целей.

При этом автор особо подчеркивает, что только Армения получила комплексы «Искандер» от России. Почему? А потому, отвечает Грин, что «важной инфраструктурой» в Азербайджане являются объекты, которыми владеют или эксплуатируют западные компании, включая американские, и которые обеспечивают европейскую энергетическую безопасность.

Другим вариантом, по мнению автора, является желание Кремля восстановить советскую империю и в Закавказье, как он это уже сделал в Крыму и пытается сделать на востоке Украины.

Ллойд Грин пишет в своей статье, что для Азербайджана и всего региона наступили опасные времена из-за безответственного желания Армении обладать наступательными вооружениями и подстрекающей риторики Еревана. Азербайджанцы всегда надеялись на США, как на хорошего друга и сильного союзника, пишет автор, и выражает надежду на то, что так и будет при новой администрации Трампа.