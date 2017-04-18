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Глава госслужбы: «Безграмотность – новое бедствие Азербайджана» эксклюзив

Автор: Записала Жаля Мамедова, собкор 

«В Азербайджане все хотят, чтобы их дети получили высшее образование. Но если опросить многих студентов, то выяснится, что они не смогут ответить на вопрос, почему выбрали ту или иную специальность? А потом эти люди обращаются в службу занятости».

Об этом, как передает haqqin.az, заявил глава Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Эльчин Салимов на прошедшем во вторник круглом столе на тему «Повышение занятости населения Азербайджана».

Особую проблему, по его словам, представляют студенты, которые не смогли набрать баллы на экзаменах в Азербайджане и затем решили поступить в вузы Украины или других стран, даже не зная толком языка, на котором будет проходить обучение.

«Это настоящее бедствие и в будущем создаст для нас немалые проблемы. Лучше было бы, если зачисление в зарубежный вуз происходило на основе экзаменов, которые абитуриенты сдали в Азербайджане», считает Салимов.

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