Уже 23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов (второй тур запланирован на 7 мая). И один из кандидатов Франсуа Фийон в преддверии этой даты, видимо, рассчитывая на поддержку армянской общины Франции сделал поразительное заявление. По его мнению, Азербайджан пытался силой завладеть Карабахом (!).

В интервью изданию Nouvelles d’Armenie, Фийон показав свою неинформированность, заявив, что обеспокоен ситуацией в зоне карабахского конфликта, так как «в 2016 году Южный Кавказ 6 дней был вновь охвачен огнем. Возлагаясь на международное безучастие, Азербайджан попытался силой завладеть Нагорным Карабахом». А ведь стоит вспомнить, что даже в армянских СМИ апрельские события называются «четырехдневной войной». Шестидневная война произошла в 1967 году между арабами и Израилем.

Но это так, отступление. Далее кандидат в президенты Франции решил продолжить линию поддержки армянской диаспоры, ожидая ответной благодарности 23 апреля. По словам Фийона, граждане Франции армянского происхождения обеспокоены.

«Я также обеспокоен, поскольку регион Нагорного Карабаха взрывоопасен. Не стоит забывать, что ситуация в Карабахе возникла из-за Сталина, который в 1921 году отделил его от Армении в пользу Азербайджана. Сейчас нет иного пути, кроме как изыскивать пути мирного и долгосрочного решения», сказал он.

Действительно, в издаваемых с конца 80-х годов ХХ века в Армении трудах делается попытка доказать, что именно Сталин передал Азербайджанской ССР якобы армянские земли - Нагорный Карабах и Нахчыван.

Появление в этот период такого рода публикаций было неслучайным, так как со второй половины 80-х в СССР на страницах союзной печати под флагом "перестройки" и "нового мышления" началась мощная волна антисталинской критики, на которого списывались все издержки тоталитарной коммунистической системы, в том числе и в области межнациональных отношений.

Но это так, отступление, показывающее вектор мышления кандидата Франсуа Фийона. Кстати, социальная сеть Facebook, как стало известно сегодня, закрыла около 30 тысяч фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во Франции. Однако кандидату Фийону это не грозит, его заявления, содержащие откровенную неправду, вряд ли кто-то удалит.

И еще один штрих к Фийону. За него призвал голосовать бывший президент Франции Николя Саркози. А ведь это именно при нем на свет появился законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян».

А что же другой реальный кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен? Может, она менее проармянская? Как ни странно, выясняется, что это так. Да, в начале 2015 года Европарламент зарегистрировал проект резолюции, в котором депутаты призывают Турцию признать «геноцид армян 1915-го года». И среди депутатов, подписавшихся под резолюцией, была и член французского «Нацфронта» Марин Ле Пен.

Однако, как в то время заявил сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), главный редактор журнала Nouvelles d’Armenie Ара Торанян, в 2012-ом году Марин Ле Пен в ходе предвыборной кампании в одном из своих выступлений заявила: «Меня возмущает признание и осуждение «геноцида» армян».

«Тогда глава французских крайне правых (Марин Ле Пен – ред.) обвинила действующего президента Николя Саркози в использовании армянского вопроса в политических целях, - говорил Торанян. - Именно депутат от его партии СНД (Союза за народное движение) Валери Буайе представила в Нацсобрании законопроект, предполагающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Закон был принят парламентом, однако позднее отвергнут Конституционным советом».

Лидер французского «Нацфронта», будучи кандидатом в президенты, четко обозначила свою позицию словами: «Нужно сначала заняться теми вопросами, которые нас касаются, а французскому парламенту нечего вмешиваться в армяно-турецкую историю».

Конечно же, азербайджанская диаспора во Франции не велика. Но через несколько дней, во время голосования, ей придется выбирать между Фийоном, обвинившим Азербайджан в «агрессии против Карабаха» и Марин Ле Пен, однажды подписавшей петицию за признание «геноцида армян», но при этом выступающей «против использования армянского вопроса в политических целях». Выбор не велик. Но, кажется, очевиден.