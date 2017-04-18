Эрдоган: "Я смертен, могу умереть в любой момент"

"Я на самом деле смертен, могу умереть в любой момент", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN в своей резиденции в Анкаре.

По словам Эрдогана, итоги состоявшегося референдума не ставят его на одну доску с вечными правителями.

Эрдоган отрицал, что намерен использовать предоставленные по итогам референдума широкие полномочия ради личной выгоды.

"Система представляет собой смену, трансформацию в демократической истории Турции", - сказал он. "Там, где существует диктатура, не нужна система президентского правления", - пояснил глава государства.

"Есть избирательная система, демократия черпает власть у народа. Вот это мы называем национальной волей", - добавил он.