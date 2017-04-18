Алина Кабаева о назначении Мехрибан Алиевой

Знаменитая олимпийская чемпионка Алина Кабаева высказала свое отношение к назначению первой леди Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана, а также поделилась мнением относительно развития азербайджанской художественной гимнастики.

«Наверное, единственное качество, которым не обладают мужчины-политики – это женское обаяние, - заявила прославленная гимнастка в интервью сайту «Москва-Баку». - Во всем остальном никаких преимуществ и никаких скидок для женского пола в политике не предусмотрено. Мехрибан Алиева очень много сделала для развития спорта в своей стране. И художественная гимнастика в Азербайджане достигла очень хорошего уровня благодаря ее усилиям.

Но чтобы получить такой результат, одного желания и обаяния мало даже при наличии хорошей материальной базы. Необходимо продумать и правильно выстроить очень много самых разных вещей, постоянно держать их на контроле, вовремя вносить какие-то изменения…, то есть нужна серьезная работа в течение нескольких лет. Если такая работа была проведена эффективно и качественно, то почему бы не попробовать свои силы на другом, более важном и ответственном направлении?

Знаете, я от всей души желаю всем женщинам-политикам успеха! Неважно, масштабные они решают проблемы или совсем маленькие, главное, чтобы они служили на пользу людям и на благо их стран».