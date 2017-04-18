Десятки беженцев погибли на пути к Европе

Ливийские рыбаки нашли тела 28 нелегальных мигрантов, которые, вероятно, погибли от жажды и голода, передает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника министерства внутренних дел Ливии.

Командующий группы охраны министерства внутренних дел страны Ахмайда Халифа Амсалам заявил агентству, что рыбаки вытащили на берег лодку с погибшими, среди которых были тела четырех женщин. Жертвы были похоронены на кладбище для незаконных мигрантов.

«Их лодка остановилась посреди моря, потому что двигатель был сломан», — приводит агентство слова Амсалама. Он не предоставил информации о национальности погибших. Однако, как сообщает агентство, многие мигранты были родом из Африки к югу от Сахары.

Власти Ливии ранее призвали ЕС помочь стране обуздать незаконную миграцию. Для этого Триполи запросил у Брюсселя корабли и радары, которые помогли бы эффективнее бороться с перевозкой мигрантов через Средиземное море.

В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном, это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек, сообщает РИА Новости.