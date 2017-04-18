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Теракт в Мосуле 16 убитых

 

В результате теракта, совершенного террористами группировки "Исламское Государство" (ИГ) во втором по величине городе Ирака Мосуле, погибли 16 мирных жителей, в том числе пять женщин и четыре ребенка, передает Анадолу со ссылкой на капитана иракской армии Хыдыр аль-Асади.

По его словам, террорист подорвал заминированный автомобиль в квартале Ас-Савра на западе Мосула.

Заминированный автомобиль взорвался, не доехав до намеченной террористами цели, сказал представитель армии.

В результате взрыва полностью разрушены два дома, повреждены четыре автомобиля, добавил аль-Асади.

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