В результате теракта, совершенного террористами группировки "Исламское Государство" (ИГ) во втором по величине городе Ирака Мосуле, погибли 16 мирных жителей, в том числе пять женщин и четыре ребенка, передает Анадолу со ссылкой на капитана иракской армии Хыдыр аль-Асади.

По его словам, террорист подорвал заминированный автомобиль в квартале Ас-Савра на западе Мосула.

Заминированный автомобиль взорвался, не доехав до намеченной террористами цели, сказал представитель армии.

В результате взрыва полностью разрушены два дома, повреждены четыре автомобиля, добавил аль-Асади.