Путин поздравил Эрдогана

Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой его сторонников в ходе референдума в Турции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Да, президент поздравил Эрдогана", - сказал он.

Ранее ряд турецких СМИ сообщил, что российский лидер направил турецкому коллеге поздравительную телеграмму.

В минувшее воскресение в Турции состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию. По предварительным данным, за поправки проголосовали 51,33 процента избирателей.