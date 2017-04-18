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Путин поздравил Эрдогана

 

Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой его сторонников в ходе референдума в Турции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Да, президент поздравил Эрдогана", - сказал он.

Ранее ряд турецких СМИ сообщил, что российский лидер направил турецкому коллеге поздравительную телеграмму.

В минувшее воскресение в Турции состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию. По предварительным данным, за поправки проголосовали 51,33 процента избирателей.

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