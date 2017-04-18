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Путину привезли план Трампа по Сирии

 

Госсекретарь Рекс Тиллерсон приезжал в Москву с планом президента США Дональда Трампа по Сирии. Во время визита на прошлой неделе руководитель дипломатического ведомства США обрисовал главе российского государства основные моменты программы, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По информации агентства, администрация Трампа усиленно работает над прекращением гражданской войны в Сирии. В Белом доме пытаются найти ответы на такие вопросы, как «Могут ли обвинения в военных преступлениях заставить президента республики Башара Асада оставить властные полномочия?» или «А что насчет его безопасности в изгнании?» .

AP указывает, что план президента, который все еще разрабатывается, стал более ясным после удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, за которую, по мнению Вашингтона, несет ответственность Дамаск.

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