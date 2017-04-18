Эрдоган: «Мы договорились о встрече с Трампом»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом условился о скорой встрече. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Мы согласились, что проведем эту встречу в ближайшем будущем», — сказал он, подчеркнув, что личное общение необходимо для улучшения двусторонних связей.

Также Эрдоган изложил содержание недавнего телефонного разговора с президентом США. «Было очень приятно, он поздравил меня с итогами референдума. Мы говорили о развитии отношений [Турции и США] в ближайшем будущем, обменялись взглядами по этому вопросу, а также по Сирии», — отметил президент Турции.