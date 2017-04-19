В Дагестане приговорили трех граждан Азербайджана

Магарамкентский райсуд в Дагестане приговорил трех граждан Азербайджана к лишению свободы на сроки от полутора до двух лет, признав их виновными в незаконном переходе границы с Россией.

По данным суда, в 2016 году граждане Азербайджана Кенан Мамедов, Халик Азизов и Бахруз Магаррамов пересекли границу Азербайджана и России в районе дагестанского села Хорель и через несколько часов были задержаны пограничным нарядом на территории Магарамкентского района, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Магарамкентский районный суд признал всех троих виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России группой лиц по предварительному сговору). Кенан Мамедов приговорен к двум годам лишения свободы, а Халик Азизов и Бахруз Магаррамов – к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, говорится в сообщении, размещенном на сайте дагестанской прокуратуры.