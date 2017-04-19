Американские истребители подняли из-за российских самолетов

Американская боевая авиация поднялась, чтобы встретить в воздушном пространстве Аляски два Ту-95 ВКС России, передает Fox News. Истребители F-22, по его информации, «сопровождали российские бомбардировщики 12 минут".

Источник телеканала сообщил, что инцидент произошел в ночь на 17 апреля в 450 км к юго-западу от базы ВВС США Элмендорф близ Анкориджа.

Телеканал CNN со своей стороны информирует, что два российских стратегических бомбардировщика России находились в международном воздушном пространстве.

Тем временем стало известно, что самолеты ВВС США и самолет НАТО провели сегодня разведывательные полеты у российских рубежей на Черном, Баренцевом и Балтийском морях.