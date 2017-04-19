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В России обеспокоены секретными лабораториями США в Армении

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Сегодня ряд российских СМИ выступил с новостью о том, что США создают биологическое оружие у границ России. При этом, секретные американские биологические лаборатории расположены не где-нибудь, а в форпосте России на Кавказе – Армении. Подобного рода информации проходили и раньше в малоизвестных российских СМИ, однако, на этот раз о биологическом оружии заговорили в эфире телеканала «Звезда», владельцем которого является Минобороны России.

Бывший советник генсека ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире программы «Теория заговора» заявил, что биологические лаборатории США расположены на южных границах России.

«Пентагоном сейчас, в настоящее время, развернута большая программа по созданию референс-лабораторий. По всему южному подбрюшью РФ. Это Украина – порядка 13 таких объектов. Это Казахстан, Киргизия и т. д. Практически все наше южное подбрюшье они охватывают – находятся в территориальной близости», – подчеркнул эксперт.

Никулин пояснил, что именно с этим связано появление на границах с Россией вирусов, которые раньше здесь никогда не были зафиксированы. 

«Недавно в Абхазии были зафиксированы случаи появления комаров – переносчиков вируса Зика. Никогда в северном полушарии они вообще не появлялись. Это исключительно южноамериканский комар. Но тем не менее он уже появился, и это неспроста. Это вирус, сконструированный в лаборатории. И даже можно сказать, в какой. В американской лаборатории», – отметил эксперт.

В то же время российское издание «Колокол России», известное своим националистическим направлением, конкретизирует, что эти лаборатории созданы в Армении.

Издание отмечает, что в 2016 году при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) в Армении были открыты три биолаборатории — в Ереване, Гюмри и Иджеване. Также в 2017 году планируется создание новых биологических центров в Лорийской, Гегаркуникской и Сюникской областях республики.

«США заявляют о гражданском назначении этих лабораторий, однако истинные цели этих центров известны лишь их заказчикам», — заявил в интервью порталу эксперт Айк Айвазян.

По словам эксперта, «опасение вызывает то, что эти лаборатории строятся на средства Минобороны США. Американское военное командование является получателем систематизированной информации об эндемичных патогенах, средствах борьбы с ними, каналах распространения заболеваний и т.д., которая потенциально будет иметь ценность для создания нового поколения наступательного биологического оружия».

Издание отмечает, что аналогичные лаборатории были открыты ранее в Грузии. Так в Грузии, в пригороде Тбилиси, функционирует лаборатория «Центр исследования общественного здоровья им. Ричарда Лугара».

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