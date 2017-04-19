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Экс-начальник отдела полиции погиб в ДТП

 

На трассе Гёйчай - Уджар ночью около 01:00 произошла авария. Житель села Чайархлы 38-летний Хаял Мамедов потерял управление автомобилем Toyota Camry, в результате чего автомобиль упал в канал, сообщает АПА.

Согласно информации, от полученных травм Х.Мамедов скончался на месте.

Отмечается, что капитан полиции Х.Мамедов занимал должность начальника паспортно-регистрационного отделения Гёйчайского райотдела полиции. Несколько месяцев назад он был освобожден от занимаемой должности.

Ведется расследование.

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