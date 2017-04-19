Экс-начальник отдела полиции погиб в ДТП

На трассе Гёйчай - Уджар ночью около 01:00 произошла авария. Житель села Чайархлы 38-летний Хаял Мамедов потерял управление автомобилем Toyota Camry, в результате чего автомобиль упал в канал, сообщает АПА.
Согласно информации, от полученных травм Х.Мамедов скончался на месте.
Отмечается, что капитан полиции Х.Мамедов занимал должность начальника паспортно-регистрационного отделения Гёйчайского райотдела полиции. Несколько месяцев назад он был освобожден от занимаемой должности.
Ведется расследование.