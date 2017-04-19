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Российские истребители тренируются в Армении

 

Авиация и подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) РФ приступили к контрольным учениям по проверке боеготовности в Армении. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО России полковник Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

«На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, подразделения противовоздушной обороны, истребительной и армейской авиации приступили к учениям в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. В ходе учения будут разыграны тактические эпизоды по прикрытию военных объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату целей в условиях сложной воздушной и наземной обстановки», — сказал Астафьев.

Он добавил, что в полевых условиях на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие отработают порядок взаимодействия расчетов зенитно-ракетных комплексов по захвату и сопровождению воздушных целей. Кроме того, зенитчики выполнят электронные пуски по имитационным целям условного противника из числа истребительной и армейской авиации соединения.

«Одним из основных вопросов проверки боеготовности является отработка действий экипажей самолетов и наземных служб по обмену информацией о параметрах своего полета на русском и международном английском языках. Контрольная проверка за зимний период обучения российского соединения в Закавказье под руководством командующего войсками Южного военного округа носит плановый характер и проводится в течение недели», — уточнил Астафьев.

В учении принимают участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы Эребуни.

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