В Сирию из Чечни отправили еще один батальон военной полиции

В Сирию из Чечни отправился новый батальон военной полиции на смену вернувшимся военнослужащим, сообщает Росбалт.

Как рассказал Росбалту источник, знакомый с ситуацией, в Сирии батальон военной полиции будет выполнять функции по охране аэродрома, патрулированию, сопровождению гуманитарных грузов и т.д.

«Никто из них в боевых действиях не будет принимать участия», — уточнил собеседник Росбалта. Предполагается, что командировка продлится около пяти месяцев.

Напомним, в ноябре 2016 года из Чечни в Сирию был отправлен первый батальон с полицейскими, которые вернулись в марте 2017 года.

Оба батальона военной полиции были созданы на базе расформированных батальонов «Восток» и «Запад».