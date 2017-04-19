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Названы десять самых дорогих отелей мира

 

Расположнный во французских Каннах отель Grand Hyatt Martinez можно назвать самым дорогим в мире. Об этом сообщается в исследовании Ассоциации туроператоров России, пишет lenta.

Президентский люкс в этой гостинице можно снять за 45 тысяч долларов в сутки. Его площадь составляет 300 квадратных метров. Эксперты уточняют, что это один из самых больших пентхаусов Европы. Стены люкса украшает коллекция живописи, в стоимость номера также входят услуги дворецкого.

Второе место рейтинга досталось отелю Grand Resort Lagonissi на частном острове Аттике Лагонисси в Греции. Здесь за королевскую виллу придется отдать 35 тысяч долларов за день. Каждое бунгало располагает собственным пляжем, бассейном с гидромассажем, личным дворецким, шеф-поваром и даже пианистом, который может прибыть по запросу. Отмечается, что на острове в разное время отдыхали Леонардо ди Каприо и Мел Гибсон. Персонал отеля говорит на русском языке.

Замыкает тройку лидеров нью-йоркский Four Seasons. Здесь пентхаус можно арендовать за 34 тысячи долларов в сутки. За эти деньги турист получит в распоряжение 400-метровые апартаменты на 52-м этаже гостиницы. Они включают в себя девять комнат и четыре балкона с панорамными окнами. Также гостю предоставят Rolls-Royce с личным водителем и 24-часовое персональное обслуживание.

Кроме того, в топ-10 в порядке убывания вошли багамский AtlantisParadiseIslandResort и расположенный на Фиджи Laucala Island Resort (по 25 тысяч за ночь), лондонский The Connaught (23,5 тысячи), дубайский Бурдж-аль-Араб (18 тысяч), расположенный в Джайпуре Raj Palace и женевский Le Richemond (по 17,5 тысячи), а также парижский Park Hyatt-Vendôme (15 тысяч)

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Названы десять самых дорогих отелей мира
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