Подписаться на уведомления
 

В Москве расстреляли машину азербайджанца

Автор: Отдел информации 

Московские полицейские задержали водителя, который на МКАД в районе Северное Бутово обстрелял чужой автомобиль из травматического пистолета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах, передает haqqin.az.

По словам собеседника агентства, в службу «02» обратился очевидец, который сообщил, что на 35-м километре МКАД неизвестный на автомобиле Audi A8 несколько раз выстрелил из пистолета по машине Toyota Camry, а затем скрылся. Для розыска подозреваемого полиция ввела план «Перехват», в ходе которого сотрудники МВД остановили Audi. Ею управлял 35-летний уроженец Азербайджана, проживающий в столице на ул. Грина.

«Вскоре в полицию обратился 47-летний уроженец Азербайджана, который заявил, что на МКАД его автомобиль подрезала Audi A8. Иномарка прижала машину потерпевшего к обочине, после чего из окна Audi высунулась рука с травматическим пистолетом. Неизвестный трижды выстрелил по Toyota потерпевшего, а затем уехал»,  пояснил источник.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, подозреваемый задержан.

2541 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
20 Апр 17° / 10°
21 Апр 18° / 12°
22 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8246 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Турецкие города охватили акции протеста видео
Патрушев об активности террористов на Северном Кавказе
Президент Ильхам Алиев имел в виду этот завод… наше послесловие
В Индии автобус вылетел в реку: 44 погибших
Неизвестные атаковали мэрию Анкары
Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане
Госнефтефонд уменьшил расходы на Баку — Тбилиси — Карс
Тереза Мэй: «Второго референдума о членстве в ЕС не будет»
Отправленный к Северной Корее авианосец уплыл в другую сторону
Тюрьма за вывоз капитала из Азербайджана!
ИГИЛ применило химическое оружие против американцев
В Турции торговец забросал вооруженного грабителя помидорами видео
Еще одна Олимпиада в Баку — Налоговая
Азербайджан отправит свое золото на очистку в Швейцарию
«Путинское НАТО» заседает в Минске
Половина россиян выступила за захоронение Ленина
Молодежь не верит в Минтруда
Снова мошенничество, снова Межбанк приемная haqqin.az
Эмиссар Евросоюза на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Москве расстреляли машину азербайджанца
Азербайджан увеличил экспорт газа с «Шахдениз»
В Турции рассмотрят апелляции оппозиции
В Азербайджане ужесточается наказание за клевету
Северная Корея показала видео удара по США видео
Названы десять самых дорогих отелей мира
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться