В редакцию haqqin.az обратилась жительница Баку Гюльрух Алиева, пожаловавшаяся на факт мошенничества с участием Международного банка Азербайджана (МБА). По ее словам, в присвоении ее вкладов в МБА на сумму 270 тысяч долларов участвовали ее пасынок Назим Зульфугаров вместе с сотрудницей Сабаильского отделения МБА Самирой Тагиевой и еще одним лицом - Зауром Ибрагимовым.

История об исчезнувших сбережениях началась в марте 2015 года. Именно тогда Гюльрух Алиева положила на депозит средства, полученные в качестве компенсации из-за сноса принадлежащих ей двух квартир на проспекте Бабека.

Алиева положила 100 тысяч долларов на имя племянника (сына брата Мир Исмаила Алиева), еще 70 тыс. долларов – на свое имя. Депозит был открыт сроком на шесть месяцев. Деньги по доверенности вложил тот самый Назим Зульфугаров. При этом у Алиевой были деньги на счету и в другом банке - 120 тысяч долларов. Она согласилась с рекомендацией Назима перевести эти средства в более стабильный, как ей казалось, МБА.

Несколько месяцев никаких проблем не было. Гюльрух ханум своевременно получала лично у сотрудницы банка Самиры Тагиевой проценты от вклада.

Гром среди ясного неба прогремел в декабре 2016 года, когда выяснилось, что никаких денег у нее в этом банке нет.

Тот самый Назим, сговорившись со своим родственником Зауром Ибрагимовым, по поддельной доверенности снял со счета Мир Исмаила Алиева 100 тысяч долларов. Депозит Гюльрух Алиевой в 70 тысяч был опустошен на 55 тысяч долларов. Самое странное в этом деле то, что сумма в 120 тысяч долларов из другого банка в МБА так и не была переведена, эти деньги так же были присвоены.

Но при этом у Гюльрух Алиевой есть выписка из банка с печатью и подписью о том, что у нее в МБА на депозите есть 120 тысяч и 70 тысяч долларов. И, повторимся, каждый месяц она в МБА получала проценты от этой суммы.

По словам адвоката Салахаддина Джафарова, в отношении сотрудницы МБА Самиры Тагиевой возбуждено уголовное дело по статье «Использование служебного положения в корыстных целях».

Есть еще уголовное дело о подлоге и мошенничестве в отношении Назима Зульфугарова и Заура Ибрагимова. По словам адвоката, подделка доверенности от Мир Исмаила Алиева была доказана экспертами правоохранительных органов. У Гюльрух Алиевой есть видео, на котором Самира Тагиева призывает ее «еще немного потерпеть и все будет в порядке».

Однако обращения в банк никакого действия не возымели. Там лишь сообщили, что Самира Тагиева уволена. В январе 2017 года Насиминский суд полностью удовлетворил иск Алиевой, касающийся 100 тысяч долларов, которые она положила на имя Мир Исмаила Алиева. Судебная инстанция вынесла решение, что банк должен вернуть эти деньги. МБА подал на апелляцию. Сейчас исполнение решения приостановлено до окончания следствия, которое ведет прокуратура, по делу Назима Зульфугарова и МБА.

Алиева считает МБА виновным в краже ее сбережений. «Сотрудники банка участвовали в мошенничестве. Мои деньги должен вернуть МБА, так как средства были доверены именно ему, а в мошеннической схеме участвовала и сотрудница МБА», - сказала она.

По словам С.Джафарова, претензии к МБА достаточно веские. «Каким образом крупную сумму – 100 тысяч долларов - выдают другому лицу по сомнительной доверенности, без уведомления собственника депозита? Каким образом дали кредит в 55 тысяч долларов под залог депозита человеку, который не является собственником этого депозита? И, наконец, как получилось, что несколько месяцев банк выдавал проценты, если фактически вклада уже не было?» - недоумевает адвокат.