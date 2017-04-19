Молодежь не верит в Минтруда

Лишь 17,3% молодых людей в Азербайджане предпочитают обращаться в центры занятости Министерства труда и социальной защиты населения при поиске работы. Об этом, как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заявила на прошедшем во вторник «круглом столе» на тему «Повышение занятости населения Азербайджана» юрист Transparency Azerbaijan Айтен Ализаманлы. При этом, по ее словам, 76% опрошенных отметили, что они информированы о центрах занятости.

Юрист отметила, что существует ряд важных моментов, которым следовало бы уделить внимание в Азербайджане.

«Регистрацию в центрах занятости следует проводить в электронной форме. Нужно ускорить процесс создания единой информационной базы, доступной гражданам. Должны существовать профили ищущих работу и работодателей, что намного ускорит работу структур», — добавила А.Ализаманлы.