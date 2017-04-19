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Половина россиян выступила за захоронение Ленина

 

Более половины россиян считают, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные Интерфаксом.

При этом почти треть (32 процента) считает, что могила Ленина должна располагаться у Кремлевской стены, 26 процентов выступают за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге. Еще 31 процент полагает, что тело вождя должно оставаться в мавзолее.

В то же время 14 процентов респондентов заявили, что памятники Ленину стоит снести, тогда как 79 процентов выступают против такого решения.

Оценивая его роль в истории, 26 процентов ответили, что память о вожде сохранится, хотя больше никто не пойдет по его пути. Еще 23 процента полагают, что Ленин вывел Россию на путь прогресса и справедливости, 21 процент уверен, что идеи политика были искажены с течением времени, а 19 процентов признают, что он «пытался опираться на лучшие помыслы и надежды людей, чтобы вести их к светлому будущему».

Опрос «Левада-Центра» проводился с 31 марта по 3 апреля. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах.

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