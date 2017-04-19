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«Путинское НАТО» заседает в Минске

 

Заседание военного комитета ОДКБ началось в среду в Минске, его участники обсудят угрозы военной безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

В заседании принимают участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, первый заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Киргизии, а также начальник объединенного штаба ОДКБ. Заседание проходит под председательством начальника Генштаба вооруженных сил – первого замминистра обороны Белоруссии Олега Белоконева.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрят и обменяются мнениями по таким ключевым вопросам, как анализ вызовов и угрозы военной безопасности, а также организация противовоздушной и противоракетной обороны в интересах ОДКБ.

Кроме того, планируется обсудить формирование вспомогательных рабочих органов при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам организации связи, материально-технического обеспечения, противовоздушной и противоракетной обороны, подготовки и применения коллективных авиационных сил ОДКБ, а также подготовки военных кадров. В поле внимания участников встречи будет также организация международных полетов авиации вооруженных сил государств ОДКБ.

По итогам мероприятия предусмотрено подписание протокола, в котором, как ожидается, будут зафиксированы принятые решения и даны соответствующие поручения по их дальнейшей реализации.

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