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Еще одна Олимпиада в Баку — Налоговая

Автор: Отдел экономики 

В Азербайджане начался первый отборочный этап 11 ежегодной олимпиады на тему «Налоги», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве налогов Азербайджана. Цель олимпиады, проводимой среди студентов и магистровзаключается в повышении знаний в сфере налогов, а также выявлении студентов, из которых в будущем можно подготовить квалифицированных специалистов.

Согласно утвержденным правилам, олимпиада состоит из двух этапов. В рамках отборочного тура участникам предстоит ответить за 90 минут на 50 тестовых вопросов. Информация о результатах экзаменов будет представлена Министерством налогов.

Отборочный тур состоялся 16 апреля в Баку, Нахчыване, Гяндже и Мингячевире, а 17 апреля – в Ленкорани.

Заключительный этап олимпиады состоится 5 мая в учебном центре Министерства налогов. Бакалаврам будет представлено 50 вопросов по налоговому законодательству, магистрам же - 50 вопросов по налоговому законодательству и 25 - по налоговому администрированию.

Олимпиада будет проходить в режиме онлайн. Результаты будут определены при помощи специальной компьютерной программы.

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