Владелец овощной лавки отбился от грабителя, вооруженного огнестрельным оружием, с помощью томатов, сообщили турецкие СМИ, уточнив, что инцидент произошло в городе Шанлыурфа. Нападение запечатлели камеры наблюдения.

Преступник, вооруженный огнестрелом, угрожал хозяину лавки расправой, однако зеленщик не растерялся и начал закидывать злодея помидорами.

Пораженный его смелостью, разбойник после нескольких неудачных выстрелов покинул место преступления.

По словам торговца, он был сильно занят, когда грабитель внезапно появился в магазине. "После того как он навел ружье на меня, я бросил томат и попал ему прямо в глаз, в результате чего он потерял равновесие и открыл беспорядочную стрельбу", - цитирует РИА Новости.

Выяснилось, что нападавший - бывший зять владельца лавки. В настоящее время инцидент расследует полиция.