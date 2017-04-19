ИГИЛ применило химическое оружие против американцев

Боевики террористической группировки «Исламское государство» применили иприт против военных инструкторов США и Австралии, находящихся на территории одной из воинских частей Ирака, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье. Медицинская помощь потребовалось 25 иракцам, при этом ни один из инструкторов не пострадал. Телеканал также сообщил о начале расследования инцидента.

Это уже вторая химическая атака ИГ за последние несколько дней. За день до этого иракский офицер рассказал, что боевики направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.