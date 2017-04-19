Тюрьма за вывоз капитала из Азербайджана!

В Азербайджане недавно полностью заработал механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности, что облегчит применение правовых мер по отношению к организациям, причастным к незаконному вывозу капитала и активов из страны. Об этом haqqin.az заявил член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, комментируя намерение властей соседней России ввести уголовную ответственность юрлиц.

Отметим, что на днях председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что без введения в РФ уголовной ответственности для юридических лиц невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, финансирующих терроризм, спонсирующих дестабилизацию политической обстановки, а также другие транснациональные преступления, совершаемые на территории России. Кроме того, считает он, "без этого института невозможна и репатриация капитала, нажитого преступным путем и выведенного за рубеж".

СК подготовил законопроект, который введет уголовную ответственность для юрлиц.

«Начнем с того, что 7 марта 2012 года в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (УК) соответствующим законом были внесены изменения, в соответствии с которыми предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц за ряд общественно-опасных деяний, - говорит Анар Багиров. - В частности, УК был дополнен целой главой 15-2 "Уголовно-правовые меры, применяемые в отношении юридических лиц". В сентябре того же года в распоряжении президента Азербайджанской Республики "Об утверждении национального плана деятельности по борьбе с коррупцией на 2012-2015 годы» даны соответствующие поручения Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции страны подготовить законопроекты о правилах применения уголовно-правовых мероприятий в отношении юридических лиц. Несмотря на то, что вышеизложенные изменения в Уголовный кодекс были приняты в 2012 году, однако вступили в силу они только 29 ноября 2016 года».

Дело в том, что, согласно закону от 7 марта 2012 года, глава об уголовной ответственности юридических лиц Уголовного кодекса должна была вступить в силу одновременно с изменениями в связи с порядком применения уголовно-правовых мер в отношении юридических лиц, которые внесены в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что на данный момент в Азербайджане механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности полностью функционирует.

Если бегло присмотреться к положениям УК, то можно отметить следующие признаки уголовной ответственности юридических лиц. В соответствии с главой 15-2 УК, уголовно-правовые меры могут применяться в отношении юридического лица за совершение преступления в его пользу или в защиту его интересов следующими физическими лицами: должностным лицом, уполномоченным представлять интересы юридического лица; должностным лицом, уполномоченным принимать решения от имени юридического лица; должностным лицом, уполномоченным контролировать деятельность юридического лица; любым работником юридического лица тогда, когда преступление совершено в результате отсутствия надлежащего контроля за таким работником со стороны вышеупомянутых должностных лиц.

В отношении юридических лиц могут применяться следующие уголовно-правовые меры: штраф; специальная конфискация; лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью; ликвидация юридического лица. Штраф находится в диапазоне от 50 000 до 200 000 манатов или от однократного до пятикратного размера нанесенного в результате совершения преступления ущерба.

«Отвечая на вопрос о целесообразности установления уголовной ответственности юридических лиц, нужно учитывать тот факт, что такая ответственность является составным компонентом мер борьбы с коррупцией. Именно в этих целях за последние годы в Азербайджане предприняты законодательные меры по реформированию сферы услуг, оказываемых государственными органами, обеспечению прозрачности в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло за собой в том числе и криминализацию общественно-опасных деяний юридических лиц. В частности, угроза применения мер уголовного характера будет способствовать более строгому внутреннему контролю в юридических лицах, повышению инвестиционной привлекательности местного рынка и облегчит применение правовых мер по отношению к организациям, причастным к незаконному вывозу капитала и активов из страны», - отметил эксперт.

Это в очередной раз показывает, что законы в Азербайджане одни из самых лучших, осталось только добиться их соблюдения. Кстати, и российское антикоррупционное законодательство соответствует всем международным стандартам, а по отдельным аспектам опережает законодательство США, ведущих европейских стран и других развитых государств, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий. Очевидно, что и в России все упирается в исполнение законов.