Тереза Мэй: «Второго референдума о членстве в ЕС не будет»

Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Британии в Евросоюзе не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, передает ВВС News.

«Обратного пути быть не может», - сказала она в эфире телекомпании, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по «брекситу».

Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за «брексит», в стране началась кампания за проведение второго референдума.

Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза собрала несколько миллионов подписей.