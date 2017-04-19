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Госнефтефонд уменьшил расходы на Баку — Тбилиси — Карс

Автор: Отдел информации 

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) впервые в этом году уменьшил расходы на строительство железной дороги Баку  Тбилиси  Карс. За первый квартал ГНФАР выделил всего 1,3 млн манатов.

Как заявил haqqin.az глава ГНФАР Шахмар Мовсумов, в соответствии с соглашением, подписанным между правительствами Азербайджана и Грузии, средства выделяются ООО «Железная дорога Марабда  Карцахи», созданному для проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции и эксплуатации участка железной дороги Марабда  граница с Турцией и соответствующих инфраструктурных объектов.

По его словам, в ближайшее время строительство БТК завершится, средства грузинской стороне выделялись на кредитной основе. В общем на строительство дороги со стороны ГНФАР было выделено 553,1 млн манатов. Ожидается, что занятые Грузией кредитные средства будут возвращены за счет прибыли от реализации БТК.

«Конечно, правительству страны решать, куда направить возвращенные грузинской стороной средства, но мы считаем, что целесообразнее было бы их вновь аккумулировать в ГНФАР», — сказал Ш.Мовсумов.

Отметим, что на строительство и реконструкцию грузинского участка БТК Азербайджан выделил Грузии льготный кредит на общую сумму $775 млн. Первый транш в размере $200 млн выделен сроком на 25 лет под 1% годовых, дополнительный транш в $575 млн – на 25 лет под 5% годовых.

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