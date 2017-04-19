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Главный кандидат в президенты Ирана имеет собственность в Азербайджане

Автор: Отдел информации 

В Иране вовсю началась война компроматов между кандидатами в президенты этой страны, в этом компромате упоминается и … Азербайджан. Напомним, выборы в ИРИ пройдут 19 мая, кандидатами в общей сложности стали 1636 человек из всех слоев общества, в том числе несколько высокопоставленных чиновников и политиков.

Эксперты едины во мнении: на предстоящих выборах напряженная борьба будет вестись между действующим президентом ИРИ Хасаном Роухани и хранителем святой гробницы имама Резы в Мешхеде, членом Совета по целесообразности, консерватором Ибрагимом Раиси.

Раиси, помимо всего прочего, возглавляет самый крупный исламский фонд Ирана  «Астан Кудс Разави». И как пишет по этому поводу иранская государственная газета «Шарг», «статистика свидетельствует, что богатство этого фонда действительно огромно…»

«Астан Кудс Разави» получает множество пожертвований. Фонду принадлежит почти половина недвижимости в Мешхеде, большая часть недвижимости в городах Ченаран, Сархас, Фариман и др. В собственность фонда входят сельскохозяйственные угодья, леса, магазины, дома, транспортные средства, заводы, больницы, водопроводы и т.д. в различных городах по всему Ирану»,  пишут иранские СМИ.

Отдельно отмечается, что «Астан Кудс Разави», возглавляемый кандидатом в президенты Ирана Ибрагимом Раиси, владеет собственностью и в некоторых странах, к примеру, в Азербайджане, Сирии, Афганистане, Индии.

Почему наличие собственности в Азербайджане в Иране подается как компромат? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, депутат Милли Меджлиса эксперт-иранист Араз Ализаде заявил, что в нормальном государстве принято вкладывать в свою страну. Кроме того, возникает и другой вопрос: откуда такие деньги, не заработаны ли они за счет злоупотреблений?

При этом, как отмечает Араз Ализаде, он не представляет себе, что может купить в Азербайджане иранский политический и религиозный деятель. Возможно, речь идет о построенных мечетях, предположил депутат.

Что касается двух основных кандидатов в президенты Ирана - Хасана Роухани и Ибрагима Раиси, то, как считает Араз Ализаде, Азербайджану, Ирану и всему миру выгодна победа Роухани, «скорее всего, он и останется президентом. Роухани – человек, имеющий три высших образования, это уже о многом говорит. При нем улучшились отношения между Ираном и Азербайджаном. Достаточно хотя бы вспомнить приезд президента Ирана в Баку на первую в истории трехстороннюю встречу Алиев-Путин-Роухани».

Что касается Раиси, то его приход может откинуть ИРИ лет на пять назад и вернутся санкции, указывает Араз Ализаде.

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