Неизвестные атаковали мэрию Анкары

Сегодня ночью в Турции неизвестные обстреляли мэрию Анкары. Согласно предварительной информации, пули попали в окна 7-го, 11-го и 13-го этажей, передает ТАСС.

Фотографии, сделанные внутри мэрии, опубликовала газета Yeni Akit. На них видны отверстия от пробивших стекла пуль. В настоящее время полиция пытается установить личности нападавших. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее неизвестный (или неизвестные) произвел выстрел в направлении дома журналиста турецкой телекомпании Kanal D Ирфана Дегирменджи, заявившего, что на конституционном референдуме он проголосовал против поправок, предложенных Эрдоганом.

О том, что на его дом совершено вооруженное нападение, сообщил сам журналист, передает турецкое издание Cumhuriyet.

"Полиция уже изучила все обстоятельства произошедшего и составила протокол. Не беспокойтесь, со мной ничего не случилось", - написал Ирфан Дегирменджи.