В Индии автобус вылетел в реку: 44 погибших

На севере Индии автобус вылетел в реку, по меньшей мере 44 человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел в округе Шимла (штат Химачал-Прадеш) в районе реки Тонс (основной приток Ямуны).

По данным агентства, в автобусе находилось более 50 пассажиров. Другие детали ДТП пока не известны.

Перегруженность и плохое состояние дорог, а также неаккуратное вождение часто становятся причиной серьезных аварий в Индии. По официальной статистике, ежедневно в ДТП гибнет около 400 индийцев, за год эта цифра составляет почти 150 тысяч.