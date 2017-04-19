Патрушев об активности террористов на Северном Кавказе

«Международные террористы наращивают вербовку боевиков и пропаганду своей идеологии на Северном Кавказе, активизируется местное бандподполье», — заявил сегодня в ходе выездного совещания секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.
«Отмечается нарастание пропагандистской и вербовочной деятельности международных террористических и экстремистских организаций. Серьезную угрозу представляет активизация бандподполья, финансируемого, как правило, из-за рубежа», — сказал Патрушев.
Секретарь Совбеза России отметил, что обстановка в округе «остается напряженной», о чем свидетельствует «большое количество преступлений террористической и экстремистской направленности», напомнив, что на стороне террористов в Сирии и Ираке воюют почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа.