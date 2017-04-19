В ряде городов Турции проходят массовые акции протеста против спорных результатов референдума по конституционным реформам, состоявшегося на днях, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Согласно информации, в Стамбуле, Анкаре, Измире, Мерсине, Адане, Чанаккале и других городах Турции тысячи граждан вышли на улицы в знак протеста против решения ЦИК Турции, которая признала действительными бюллетени без печати, что и обеспечило победу Эрдогану. В некоторых случаях не обошлось без применения силы со стороны полицейских, которые задержали несколько десятков участников акций. Оппозиция не признает итоги референдума и требует проведения повторного голосования.

Напомним, что властям Турции с незначительным перевесом в 2% на референдуме 16 апреля удалось провести конституционные реформы по переходу страны к президентской форме правления.