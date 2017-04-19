Азербайджан всегда отличался развитой химической промышленностью. В советские годы третий по величине город страны Сумгайыт почти весь находился во власти известного в союзе химического комплекса. С одной стороны горожане выражали недовольство серьезными экологическими проблемами, которые доставляли им выстроенные в ряд вдоль побережья химзаводы, а с другой, они обеспечивали работой чуть ли не половину населения города.

Но вскоре после развала Cоюза весь этот комплекс пришел в упадок. И неизвестно, чем все это могло завершиться, если ПО «Азерхимия» не была бы своевременно переведена в состав Госнефтекомпании (SOCAR). Правда, некоторое время казалось, что отрасль приходит еще в большее запустение, на деле же новое руководство решило в корне перестроить отрасль, что особенно четко видно сегодня.

Haqqin.az уже писал о сумгаитском химико-промышленном парке, куда инвестировано уже 1,2 млрд. долларов. Здесь уже зарегистрировано 10 резидентов, а ЗАО AzerTechnoLine приступило даже к производству продукции, 52% которой идет на экспорт. А до конца года приступят к деятельности еще пять предприятий, которые также будут производить импортозамещающую и экспортоориентированную продукцию. Но гордостью химпарка, да и Азербайджана в целом, безусловно, будет новый проект SOCAR Polymer, реализация которого близится к концу.

Собственно говоря, этот комплекс будет состоять из двух отдельных заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности, которые полностью устранят зависимость страны от импорта этих полимеров, применяющихся во многих сферах экономики и быта. Производственная мощность завода полиэтилена высокой плотности составит ориентировочно 120 тыс. тонн в год, а полипропиленового завода - 180-200 тыс. тонн в год в зависимости от вида производимой продукции. Здесь в основном будет производиться полипропиленовая продукция 19 марок и 3 видов (гомополимер, устойчивый к ударам сополимер, статистический сополимер). Общая стоимость SOCAR Polymer составляет 750 млн. долларов, 60% этих средств выдается за счет российского Газпромбанка.

Полиэтилен для нас – продукция знакомая, он и ранее выпускался в Сумгайыте. И хотя то был полиэтилен низкого давления, уступающий по своим физико-химическим показателям своему аналогу высокого давления, им нас трудно удивить. А вот полипропилен – дело другое. В отличие от полиэтилена, он менее плотный, более твердый и термостойкий, почти не подвергается коррозионному растрескиванию, обладает высокой чувствительностью к свету и кислороду. Промышленного производства его у нас не было. Правда, еще в 70-80-е годы прошлого века группа ученых из ВНИИолефинов добивалась внедрения на Сумгайытском заводе «СК» производства не просто полипропилена, а даже его сополимера с этиленом с совсем другими характеристиками. Но ВНИИолефинов закрыт, часть ученых покинула этот мир, другая часть разбросана по стране. А на территории «СК» впору снимать фильмы про разрушенные войной города.

И вот в первом квартале будущего года в Сумгайытском химпарке планируется сдать в эксплуатацию новый завод по производству полипропилена, а в третьем квартале – и полиэтиленовый завод. Работы по строительству полипропиленового завода завершены на 73%, а полиэтиленового - более чем на 30%. Производимые здесь полипропилен и полиэтилен будут соответствовать самым высоким международным стандартам качества. Причем, 30% от общего объема производства будет направлено на удовлетворение внутренних потребностей, а большая часть предусматривается для экспорта на зарубежные рынки, в частности в Турцию, Россию и европейские страны. После завершения строительства здесь будет создано 300 постоянных рабочих мест, операторы уже проходят тренинги.

Примечательно, что проект SOCAR Polymer ныне реализуется на территории бывшего завода органического синтеза. Вообще, многие химзаводы здесь уже ликвидированы, в составе ПО «Азерхимия» сегодня остаются всего два предприятия. Специалисты ведут оценку перспектив старых производств, территории неперспективных, экономически невыгодных очищаются для передачи Сумгаитскому химпарку. Ну, скажем, зачем «Азерхимии» было нужно производство бензола, если почти все компоненты для него в советские годы завозились извне, да и конечная продукция в Азербайджане не использовалась. Вот и такой гигант, как SOCAR Polymer передается в химпарк, хотя обеспечивающий его сырьем из своих соседних предприятий SOCAR сам в силах построить его и наладить работу.

Ранее мы уже описывали причину такого подхода крупных инвесторов к решению проблемы. В химпарке для них бесплатно создается необходимая инфраструктура. Кроме того, резиденты всех промышленных парков в Азербайджане имеют ряд преференций, в том числе освобождение на семь лет от налогов на прибыль, землю и имущество. Немаловажным фактором является также освобождение их от налогов на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Химпарк предоставляет своим резидентам и другие услуги, избавляющие инвестора от лишних хлопот, бюрократических проволочек. А все это сегодня очень нужно SOCAR.

Даже передача SOCAR Polymer химпарку не избавляет Госнефтекомпанию от многих работ, которые сопутствуют реализации будущего полимерного гиганта. Чтобы обеспечить его сырьем, в октябре текущего года намечено окончить первый этап модернизации завода «Этилен-полиэтилен» ПО «Азерхимия», что позволит увеличить производство пропилена в 2,5 раза – до 150 тыс. тонн, а далее и до 190 тыс. тонн. В этом же году будет завершено строительство азотной установки в рамках проекта SOCAR Polymer. В целом же весь SOCAR Polymer является как бы логическим продолжением завода «ЭП». Поэтому на заводе сегодня идет большая трехэтапная модернизация, ведь ему уже почти 30 лет, он стареет.

В прошлом году затраты на модернизацию составили около 30 млн. евро, а в ближайший месяц будет выплачено еще около 80 млн. евро. Но и это еще не все: для обеспечения SOCAR Polymer паровой энергией предусматривается модернизация парогенераторного комплекса, построенного 16 лет назад. С этой целью уже создано совместное предприятие ООО SOCAR-UNIPER, где Госнефтекомпании принадлежит 51%, СП предстоит строительство паровой турбогенераторной установки на заводе «ЭП». Ввод установки в эксплуатацию снизит себестоимость производства пара до 0,019 маната за кубометр, что является очень низким показателем для страны. Стоимость проекта по созданию СП SOCAR-UNIPER оценивается в 26 млн. евро.

Весьма лаконично охарактеризовал строящийся комплекс президент Ильхам Алиев в ходе недавнего заседания Кабинета министров, посвященного итогам первого квартала текущего года. По его словам, это гигантское промышленное предприятие будет производить прекрасную продукцию, которая, конечно, будет использоваться в стране, а также экспортироваться. Сегодня мы, можно сказать, всю готовую пластиковую продукцию импортируем из-за рубежа, а после ввода в строй SOCAR Polymer появятся хорошие возможности для производства готовой продукции, это станет очень доходной сферой и для бизнеса.

Глава государства призвал госструктуры лучше объяснять это предпринимателям – на основе многих видов готовой продукции SOCAR Polymer могут быть созданы заводы, фабрики. А это уже не только создание новых рабочих мест, но и дополнительный доход для предпринимателей. Кроме того, экспортная продукция будет поставляться на внешние рынки по более высоким ценам, иначе продукция SOCAR Polymer будет продаваться за рубеж только как сырье.

Да, химия всегда была традиционной отраслью в Азербайджане, для ее развития имеются большие возможности. После того как «Азерхимия» вошло в состав SOCAR, там была проведена большая работа, сегодня ПО уже превратилась в прибыльное предприятие. Сегодня компания реализует крупные проекты, работы над которыми близятся к концу. А завершение строительства SOCAR Polymer, карбамидного завода в Азербайджане и нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции откроет перед ней новые большие финансовые возможности.

Одним словом, SOCAR как глобальная компания выходит на новый уровень развития, она намерена и впредь играть роль локомотива в развитии химической промышленности, которая создает высокую добавленную стоимость.